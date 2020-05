Un Día de la Madre sin poder ir a visitarla

Cada día del Estado de Alarma se vuelve más raro que el anterior y, aunque poco a poco la desescalada nos acerca hacia la ansiada normalidad, ayer volvió a ser una de esas jornadas de lo más extrañas. Como cada primer domingo de mayo, la expectativa era que durante el Día de la Madre hubiera un ambiente festivo, de abrazos y reencuentros, o emotivo, para recordar a las que ya partieron. Lejos de eso, los canarios tuvieron que conformarse con tener a sus madres en los pensamientos y, con suerte, poder verlas a través de videollamadas.

¿Una de las señales de que no fue un habitual Día de las Madres?: A primerísima hora de la mañana no había cola en los cementerios. Teniendo en cuenta que el momento que vivimos nos enseña que es mejor evitar las aglomeraciones, los accesos a los nichos permanecieron cerrados para la población general.

Sin embargo, sí que hubo trasiego de flores en algunos municipios de Tenerife. Allí, héroes anónimos, los floristas, acudieron por encargo de los familiares a enramar nichos y tumbas. Y es que el sector de la horticultura ornamental, tan afectado económicamente por la pandemia, cumplió con su labor no solo en los camposantos, sino que hizo llegar a las casas de muchas madres esas flores que en realidad son una esencial muestra de amor.

Tampoco hubo lista de espera, colas o comensales. Las casas de comida y guachinches de la Isla no vivieron un habitual primer domingo de mayo. El desayuno, el almuerzo y la cena con mamá, salvo para algunos afortunados que conviven con ella, tendrá que esperar. ¿La mejor solución para quitarse el sinsabor?: acudir cuando todo pase a esos pequeños locales de restauración, así, además de posponer el encuentro y la alegría, ayudaremos a que continúen trabajando quienes con tanto cariño nos sirven un buen vino o una carne.

También hubo quienes se esforzaron por hacer del Día de la Madre la jornada especial que tanto se merecen, aunque el esfuerzo no siempre garantiza el éxito. De hecho, muchos canarios que habían encargado sus regalos con semanas de antelación, se encontraron con que estos no llegaron a tiempo. Con las tiendas físicas cerradas, el colapso en las empresas de paquetería se intensificó las últimas semanas, pero no pasa nada, ¡seguro que las madres están agradecidas cuando llegue independientemente de qué día llegue el regalo!

Pese a todo, sí que hubo ingeniosos que consiguieron tener un merecido detalle con quienes les dieron la vida. Aprovechando las horas para hacer deporte, muchos corrieron por fuera de las viviendas de sus madres para gritarles las felicitaciones, eso sí, sin incumplir el confinamiento.

Para las madres modernas, también hubo hijos que prepararon un encuentro especial. A través de una llamada de teléfono, una videollamada o un simple mensaje, marcaron la diferencia celebrando una comida a distancia, con brindis telemático incluido.

Probablemente ayer no fuera el Día de la Madre con el que todos soñaran, pero aún así, siendo incompleto, diferente o raro, sucedió. Ahora, toca seguir mirando hacia la desescalada y contar los días para que el próximo 11 de mayo todas las madres puedan recibir los abrazos y los besos que ayer no pudieron ser dados.