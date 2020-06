El joven actor tinerfeño que no pone límites a sus sueños: “Quiero hacer una película con Will Smith”

Daniel Frías decidió hacer las maletas y afincarse en la ciudad inglesa de Leeds para formarse como actor. Tras dos años de intenso trabajo y preparación en YAFTA, la escuela de artes escénicas, acaba de firmar su primer contrato de representación con JCM Management, una importante firma que le busca trabajo a celebridades, actores, actrices, modelos y bailarines. “Una vez firmé, me sentí aliviado”, reconoce este joven veinteañero de Candelaria con un brillo especial en los ojos. Ahora sabe que su sueño, llegar a Hollywood, está, cuando menos, más cerca.

El actor tinerfeño reza para ser algún día como su ídolo, Will Smith, pero sabe que todavía queda mucho camino por recorrer; que la del cine “es una industria lenta, se necesita mucha confianza en sí mismo”, asegura. La pandemia del coronavirus terminó de parar al sector cuando él estaba a punto de despegar. Pero es un tipo positivo y, si bien augura que la vuelta a los rodajes irá despacio, espera que en septiembre u octubre ‘la nueva normalidad’ llegue también al cine. Tiene ganas de regresar a Inglaterra, pero estos días en casa le han sentado de maravilla. Ver a su familia, a la que quiere mucho, le ha dado energías antes del arranque de esta nueva experiencia. Solo hay que ver la sintonía que tiene con su madre, Cristina, su abuela, Dolores, y con sus primos, el pequeño Airam, de solo unos meses, y la mamá de este, María.

El romance de Daniel Frías con el cine se fraguó en Tenerife, en un cortometraje dirigido por Mateo de León. “Cuando terminamos de grabar, dije que me quería dedicar a esto”. Poco tiempo después, con solo 18 años, tiró de ahorros y se marchó a Los Ángeles. Siempre había querido ir. Incluso se animó a presentarse a una audición. Un viaje de ensueño con los amigos se convirtió en una oportunidad de oro para él, aunque finalmente no fructificó. “Estaba muy nervioso y no tenía formación, además de que la prueba era en inglés”, comenta. Pese a no ser seleccionado, “me dijeron que lo había hecho bien y me quedé con eso, fue una experiencia maravillosa que me hizo apostarlo todo por el cine”. Apenas unos meses más tarde se mudó a Leeds, ciudad del condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, donde vive con su inseparable amigo Owen, al que siente como “hermano de otra madre”.

Mientras llega su momento, Daniel Frías no para. Trabaja en una cafetería para pagarse sus gastos: estudios, alquiler, comida, transporte… También ha hecho anuncios, cortos y sesiones de fotografía. Su fichaje por JCM Management es la “oportunidad perfecta para crecer profesionalmente” y optar a papeles en series y películas. Empieza lo bueno.

El joven intérprete insiste en que no le gustaría que solo le diesen “papeles del típico personaje español o mexicano”. Matiza que una de sus cualidades es la “versatilidad”. “Me gusta interpretar tanto a gente que está loca, como participar en dramas y comedias; para eso me formé”.

Daniel Frías opina que “las cosas tienen que cambiar”. En lo que respecta al cine, le encantaría ayudar a la industria a romper con ciertos patrones establecidos que tienen consecuencias a nivel social, como, por ejemplo, que los personajes negros sean delincuentes por norma general; que las mujeres bonitas siempre acaparen el protagonismo en las películas románticas, o que los rusos y árabes sean por naturaleza los que conspiran contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. “Nuestro trabajo consiste en cambiar el mundo a través de las películas, también pasa con la música. No es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora”, insiste. A la vista está el retroceso de la sociedad en algunos lugares del planeta, donde sigue imperando la cultura del racismo y la homofobia.

¿Una película con Will Smith?

Este joven actor ha aprendido a ver las películas de otra manera tras su paso por la escuela de artes escénicas. Y también han surgido nuevos referentes, además del mencionado Will Smith, de quien espera que “no se retire todavía”. No al menos hasta dentro de 10 o 15 años, porque “sueña” con hacer una película con él.

“Ahora me estoy fijando mucho más en DiCaprio y en Matthew McConaughey, que son dos actores increíbles. Cada vez que veo sus películas me quedo impresionado. Denzel Washington también me gusta muchísimo”, confiesa. Del cine patrio se queda con Bardem, cuya actuación en James Bond le dejó sin palabras, y con el actor español más popular del momento, Álvaro Morte, el ‘profesor’ en La casa de papel.

“¡Ay! Aquí ocurre algo raro”

La serie de Hierro (Movistar) fue una grata sorpresa para Daniel Frías. “Vi algunos episodios y me gustó mucho el montaje”, dice. Además, “es uno de los proyectos que demuestran que en Canarias se está apostando por buenas producciones”. Cuando escuchó el acento canario en algunos actores de la serie, dijo: “¡Ay!, aquí ocurre algo raro”. Pero “fue algo que me encantó”, reconoce.

El éxito de Hierro es también un triunfo del arte en Canarias, ya que “dedicar tu vida al cine estaba mal visto no hace tanto tiempo, sobre todo en las Islas, y aquí hay mucho talento”, argumenta.

Recuerda a los jóvenes canarios que “la mejor época de nuestras vidas es esta, es momento de arriesgarse y, si no te sale bien, tenemos tiempo para solucionarlo”. Y acaba con una reflexión sobre la importancia de los padres y las madres en el futuro de sus hijos: “Les diría que les dejen experimentar en la vida y que no les encierren en el camino de la universidad y el trabajo seguro; si quieren ser actores, que sean actores”.