Ayoze Díaz: “Cuando le hablas con claridad a las jugadoras es más fácil que te crean”

Ayoze Díaz tiene dos años para consolidar el proyecto de la UD Tacuense femenina en la Reto Iberdrola, tras una temporada para olvidar, pero con desenlace feliz por la decisión de la Federación Española de Fútbol de suprimir los descensos esta temporada a causa de la Covid-19. Mucho tiempo por delante hasta el arranque de la temporada 2020-21 para hacer un proyecto a su medida, supervisando el capítulo de altas y bajas, estructura del club y planificando la pretemporada previa a un exigente próximo curso. El Tacuense ya anuncia sus primeros refuerzos porque con la plantilla de la temporada pasada la permanencia sería un milagro. Y es que el próximo curso habrán más equipos en la categoría y aumentará el número de descensos. Ayoze está curtido en el fútbol femenino tras dos etapas en la UDG Tenerife, aunque en la última salió por la puerta de atrás por desavenencias con la junta directiva. El exjugador del CD Tenerife afronta con toda la ilusión del mundo este nuevo reto como así se refleja en esta entrevista que concedió a DIARIO DE AVISOS.

-¿Cómo se gestó su fichaje por la UD Tacuense?

“Me llamó una persona del club, Quique, para explicarme el proyecto que tenían en mente. Me ofrecieron dos años y me resultó atractiva su propuesta. Acepté el reto porque tengo tiempo por delante para diseñar un proyecto bajo mi supervisión. Posteriormente recibí otra llamada de Toñito que me aportó más información, y acabamos con una reunión en la sede del club donde hemos asentado las bases del nuevo proyecto”.

-Firma por dos temporadas con el objetivo de consolidar a la UD Tacuense en la Reto Iberdrola

“Ese es el objetivo, pero ya sabemos que mandan los resultados. Voy a disponer de dos años para preparar al equipo, trabajar con las jugadoras, e ir mejorando día a día con ellas”.

-El club ha anunciado nuevos fichajes de cara a la próxima temporada. Los pésimos resultados del curso anterior obligan a dar un lavado de cara a la actual plantilla

“Ya se han firmado a varias futbolistas y van a llegar algunas más. Contamos con el grueso de las que ya estaban el año pasado, y las que subirán del filial para que tengan minutos, se vayan formando, y en futuro formen parte de la primera plantilla. Podemos hacer un grupo bueno y competitivo. Está claro que tenemos que mejorar la plantilla para conseguir los objetivos que nos hemos marcado”.

-Es sabido que la UD Tacuense cuenta con una de las mejores canteras de fútbol femenino de Canarias. ¿Qué rol tendrán las canteranas en su equipo?

“Estos días me he reunido con algunas para explicarles el proyecto, lo que quiero de ellas, pero sin vender humo. Les dije que se lo tendrán que ganar porque no voy a regalar nada. Mi intención es que tengan minutos, pero se los tendrán que ganar para jugar con el primer equipo. Fue una reunión bastante positiva, y las chicas creo que aceptaron de buen grado mis palabras, porque cuando le hablas con claridad es más fácil que te crean. Espero que todas se queden y formen parte del proyecto”.

-¿Qué Tacuense se podrá ver sobre el terreno de juego?

“Me gusta que mi equipo sea intenso, con mucho trabajo ,y que no dejen jugar cómodo al rival. No siempre se puede jugar bonito, por lo que hay que hacerlo fácil, ganar las segundas jugadas, ganar duelos individuales, porque los rivales también aprietan. Tiene que haber un término medio entre enlazar jugadas y dar patadones al balón. Hay que saber leer el partido en cada momento del mismo”.

-La permanencia está muy cara tras la reestructuración llevada a cabo por la Federación Española de Fútbol: más equipos y más puestos de descenso

“Nuestro objetivo es mantener la categoría. Tenemos que ser muy regulares porque se trata de una competición muy larga y con más equipos. Ojalá se consiga la permanencia lo antes posible, y a partir de ahí soñar con objetivos más ambiciosos”.

-¿Tiene carta blanca por parte de la Directiva de la UD Tacuense para diseñar la plantilla a su medida?

“Todas las decisiones sobre las jugadoras que se han fichado, y con las que se están hablando para que vengan, son consensuadas conmigo. El club me consulta todo, y eso me alegra porque me están dejando hacer las cosas a mi manera. Por supuesto que hay gente que puede aportar mucho en la UD Tacuense, pero el que va a entrenar al equipo soy yo. Tengo total libertad para tomar decisiones, lo que se agradece, porque así es más fácil trabajar”.

-Pese a su mala salida de la UDG Tenerife, le deseará lo mejor de cara a la próxima temporada

“Por supuesto. No soy rencoroso, ni le deseo el mal a nadie. Le deseo lo mejor a la UDG Tenerife, a su directiva y, sobre todo, a las jugadoras. Les guardo mucho cariño, me respetaron todo el tiempo que estuve con ellas, y les deseó todo lo mejor”.

-¿Cómo ilusionamos a la afición del Tacuense para que acuda apoyar al equipo al Pablos Abril, una vez que las autoridades sanitarias den el visto bueno a la presencia de aficionados en los campos de fútbol?

“Lo único que prometo es trabajo. Cuando acudan al campo me gustaría que vieran un equipo comprometido, que no da un balón por perdido, y que luche por estos colores. En definitiva, que se sientan orgullosos de su equipo y disfruten del Tacuense”.