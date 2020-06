De camino hacia la vacuna

Por Puneet Vaswani

En las últimas semanas los mercados se han teñido de verde. El optimismo visible en las bolsas se ha debido a las reaperturas económicas de distintos países y los progresos en la búsqueda de una vacuna. Índices bursátiles como el IBEX 35 avanzaba más de un 20% desde mediados de mayo. En cuanto a la carrera hacia la curación del virus, actualmente hay más de 300 empresas buscando una terapia efectiva para tratar el Covid-19 y más de 100 trabajando sobre el desarrollo de una futura vacuna.

Los dos países que lideran esta pugna son, cómo no, Estados Unidos y China. Estas superpotencias mundiales se han sometido, una vez más, a otra batalla de su particular Guerra Fría. Ambos países andan inmersos testando las vacunas experimentales que han ido desarrollando a lo largo de estos meses y ya son cinco las finalistas que hay en el país asiático y otras tantas en el norteamericano.

Entre las estadounidenses, destaca Moderna Therapeutics, que se ha disparado desde inicios de marzo, pasando a cotizar esta semana en torno a los $60, revalorizándose más de un 200% en tan sólo dos meses. Es justo a mediados de marzo cuando comenzó con sus primeros ensayos clínicos y en mayo se anunciaba los importantes avances ya que la FDA había aprobado que pasaran a la fase 2 de sus ensayos, a la espera de pasar a fase 3 este verano. Todas estas noticias y las esperanzas de los inversores sobre las mismas, junto al apoyo. Incondicional de los bancos centrales, explican el optimismo inversor que ha propiciado el rally alcista de las últimas semanas.

A este lado del Atlántico, podríamos señalar también a la británica AstraZeneca que, junto a la Universidad de Oxford, que ha sido apoyada por la Administración Trump con más de 1.000 millones de dólares para progresar en su investigación. Además, este viernes se anunciaba los acuerdos con CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias) y la alianza de vacunas GAVI, que apoyarán a la empresa y le facilitarán instalaciones para la producción y distribución de 300 millones de dosis iniciales, esperadas para finales de este año. Además, la compañía asegura estar preparada para duplicar su capacidad de producción hasta los 2.000 millones de dosis de dicha vacuna.

Por su parte, desde China trabajan a destajo para ser los primeros en tener una vacuna efectiva y poder proteger a su población del virus. El Instituto de Productos Biológicos de Beijing y China National Biotec Group, han pasado a la fase 2 de sus ensayos y esperan que su vacuna esté lista a finales de este año o principios del siguiente, con una capacidad de producción de 100 a 120 millones de vacunas.

Sin embargo, parece que ya nos olvidamos de que hace apenas dos meses los mercados sufrían la caída más vertiginosa de su historia debido, justamente, a la crisis generada por coronavirus. El índice VIX, comúnmente conocido como el indicador del miedo (volatilidad), superaba los niveles de 80 a mediados de marzo. Y esto, lógicamente, se ve reflejado cada vez que alguna empresa reconoce un avance en su tratamiento o vacuna. El mercado acoge bien estas noticias, pero también penaliza a las empresas, si los avances anunciados fracasan o se quedan a mitad de camino.

Debemos ser realistas, y los mercados por el momento están llenos de optimismo con esta carrera y las reaperturas económicas. Es decir, se está descontando el hecho de que haya una vacuna de aquí a finales de año, lo cual propiciaría una posible reapertura económica completa, y no con las restricciones actuales. Aún así, es importante ser pacientes e invertir con cautela. No debemos alarmarnos en exceso ante las malas noticias, ni llenarnos de optimismo ante el mínimo avance. La realidad macro y en la economía real dista mucho del estado de ánimo de los mercados, si bien es verdad que éstos se basan en expectativas y se anticipan a los acontecimientos. Esperemos que no se estén equivocando.

