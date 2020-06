El Ayuntamiento envía a la Fiscalía la actuación ‘fantasma’ de Yatra

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el expediente de contratación llevado a cabo por el Organismo Autónomo de Fiestas (Oafar) con Radio Club Canarias para la celebración de eventos musicales los días 11, 12 y 17 de febrero de 2018, con motivo de la celebración de los Carnavales de dicho año, y en los que estaba prevista la actuación del colombiano Sebastián Yatra, quien finalmente no actuó. Como desveló en su día DIARIO DE AVISOS, tan sustancial modificación de dicho contrato no se vio reflejado en el expediente en cuestión, a pesar de que se abonó lo previsto por Yatra (40.660 euros) cuando su lugar fue cubierto por el venezolano Carlos Baute, cuyo caché era sensiblemente inferior, concretamente de 21.400 euros.

La decisión del Consistorio capitalino de llevar el llamado caso Sebastián Yatra a la Fiscalía obedece a las conclusiones alcanzadas por los servicios jurídicos municipales, que revisaron esta contratación por orden de la alcaldesa, Patricia Hernández, tras tener conocimiento de las presuntas irregularidades detectadas en la misma.

Trámites esenciales

En su informe, dichos servicios jurídicos recogen que “del examen del expediente de contratación de artistas que actuaron en el Carnaval de 2018, instruido por Fiestas, se concluye que fueron omitidos trámites esenciales del procedimiento, al haberse iniciado la ejecución con carácter previo a la formalización del contrato, y por haberse introducido de facto en el contrato obligaciones distintas de las previstas en los pliegos, sin tramitar el oportuno procedimiento ni contar para ello con los informes preceptivos de la asesoría jurídica y de la intervención”, tal y como detalla un comunicado oficial del Ayuntamiento capitalino.

En el dictamen se aclara que “de la citada modificación de los términos contractuales contenidos en los pliegos particulares pudo haberse comportado un desequilibro económico de las prestaciones en perjuicio del interés municipal, dado que el artista cabeza de cartel, Sebastián Yatra, no actuó finalmente y fue sustituido por Carlos Baute, que ya estaba contratado para otro día junto con otros artistas que en total costaron 21.400 euros, cambiándose la actuación de Baute al día previsto para Yatra, sin que se aprecie en el expediente compensación alguna al respecto”.

Para los juristas del Ayuntamiento, “si se confirmase en último extremo, deberá procederse por parte del órgano competente de Fiestas a acordar el inicio del correspondiente procedimiento de revisión de oficio [de la resolución en cuestión] por el que adjudicó a Radio Club Canarias SA la contratación. Una vez que se declare por el órgano competente la nulidad de pleno derecho de dicha resolución, el contrato suscrito entrará en fase de liquidación. Momento en el que deberá formularse reclamación extrajudicial a Radio Club Canaria SA para que proceda a la restitución de aquella parte del precio pagado en exceso, incrementando así los intereses legales devengados desde la fecha de pago, así como el abono de las indemnizaciones que, en su caso. procedan de los daños y perjuicio causados”.

O, lo que es lo mismo. para los servicios jurídicos municipales hay causas suficientes en el expediente de contratación que nos ocupa como para que este sea declarado nulo y, en consecuencia, reclamar las cantidades que presuntamente cobró de más la emisora.

Relevancia penal

Sobre la forma de proceder a partir de sus conclusiones, los servicios jurídicos detallan que “la eventual reclamación judicial de la liquidación de los efectos del contrato deberá ser planteada ante la jurisdicción civil, toda vez que se trata de un contrato privado”, y “una vez resuelto el expediente de revisión de oficio, si se apreciare dolo, culpa o negligencia graves de las autoridades y el personal a su servicio que intervino en la tramitación del expediente de contratación, por parte del órgano competente de Fiestas se exigirá de oficio la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido, previa instrucción del oportuno expediente contradictorio regulado en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Por todo ello los servicios jurídicos municipales indican que “al margen de las anteriores actuaciones, habida cuenta que cabe apreciar que los hechos objeto de análisis pueden tener relevancia penal, se aconseja poner en conocimiento del Ministerio Fiscal tales hechos, mediante el traslado del citado expediente de contratación a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife”.

Aunque en el comunicado oficial del Ayuntamiento no se detallan, cabe recordar que el hecho de que el expediente no reflejase la ausencia de Yatra no es la única presunta irregularidad detectada en el mismo.

También despierta dudas el hecho de que se tramitase por un procedimiento negociado y sin publicidad (a dedo) cuando no se acredita de forma fehaciente que Radio Club, la beneficiaria del mismo tuviera los derechos de los artistas seleccionados para las actuaciones de los días 11, 12 y 17 de febrero de 2018.

Pagos

Otra de las cuestiones más llamativas de dicho expediente radica en el hecho de que tanto el contrato como los pagos derivados del mismo se materializaron antes de que el secretario municipal validase la contratación que nos ocupa, justo al revés de lo contemplado en la normativa que regula este tipo de actuaciones administrativas en las Corporaciones locales.

De la rigurosidad, en definitiva, con que se confeccionó el expediente de contratación para las actuaciones carnavaleras de 2018 con Radio Club da cuenta un hecho harto llamativo, como es que la entonces presidenta de Fiestas, la edil de Coalición Canaria Gladis de León, firmó el contrato para la actuación de Yatra el 16 de febrero, es decir, cuatro días después de que no se produjera su actuación, prevista para el día 12 del mismo mes.

El Ayuntamiento envía a la Fiscalía la actuación ‘fantasma’ de Yatra

“No creemos que el caso de Juan Luis Guerra y el de Sebastián Yatra sean casos aislados”, apuntó en su día el concejal santacrucero de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien, junto a su compañera de filas, Dolores Espinosa, ha denunciado ambas contrataciones ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo cierto es que hay varias similitudes entre ambos asuntos, ya que se trata de adjudicaciones a dedo por parte del Organismo Autónomo de Fiestas capitalino en las que la emisora local de la Cadena SER, Radio Club, está de algún modo presente, ya sea directamente como beneficiaria en el caso del colombiano, ya como una suerte de garante de Alfredo Moré, el particular con el que se contrató la actuación del dominicano con vistas al Carnaval de 2019. Ambos expedientes han sido revisados por los funcionarios municipales con idéntico resultado, por cuanto se aprecian causas de nulidad en los mismos que conducen a su revisión de oficio y, por ende y dentro de lo posible, a la recuperación de las cantidades abonadas. Por las actuacion de 2018 fueron un total de 176.500 euros; por la de Juan Luis Guerra, algo más de medio millón.

Unidas Podemos denuncia hoy el caso ante Anticorrupción

El grupo municipal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife tiene previsto denunciar hoy el caso Sebastián Yatra ante la Fiscalía Anticorrupción, como ya ocurriera con la igualmente polémica contratación de Juan Luis Guerra con vistas a los carnavales capitalinos.

Así lo confirmó anoche este periódico su portavoz, Ramón Trujillo, quien aclaró que, pese a los posibles puntos de conexión entre ambos casos, “se trata de dos denuncias diferentes. En la de Juan Luis Guerra ya hemos tenido que hacer dos ampliaciones al conocerse más datos, pero mañana [hoy para el lector] es una denuncia distinta sobre el expediente que preveía la actuación de Sebastián Yatra, y que nunca tuvo lugar. Luego ya será el juzgado el que, si así lo estima oportuno, unifica o no ambos casos”, apostilló el edil santacrucero.

Tanto en el caso de Juan Luis Guerra, que corresponde al Carnaval de 2019, como en el de Sebastián Yatra (2018) se produjeron presuntas irregularidades en los expedientes de contratación (los dos a dedo), y en ambos se repiten protagonistas como la edil de CC Gladis de León, el exgerente de Fiestas José Ángel Alonso, la emisora Radio Club Tenerife y un particular que suele trabajar con la misma, Alfredo Moré Silva.