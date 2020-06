El vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, sobre una moción de censura en Santa Cruz: “No hay ninguna posibilidad de que eso vaya a pasar”

La nueva ejecutiva nacional de Ciudadanos ha lanzado un mensaje “claro” sobre la posibilidad de que su partido apoye una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz. “No hay ninguna posibilidad de que eso vaya a pasar”. Estas palabras fueron pronunciadas por el nuevo vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, en una entrevista en exclusiva con DIARIO DE AVISOS, que se podrá leer, mañana, en su totalidad en la edición impresa, y en la que aseguró que “es totalmente inviable que Cs se plantee cambiar ningún gobierno, ni en Santa Cruz, ni en ningún otro sitio”.

Cuadrado también confirmó que se ha hablado con la nueva concejal de Cs, Evelyn Alonso, sobre la imposibilidad de que se de ese cambio de gobierno en Santa Cruz. “Cuando el compañero Ramón Lazcano dejó el acta hablamos con Evelyn Alonso, ella va a recoger el acta, como no puede ser de otra forma, y no tenemos ningún problema. Sabe cuál es la decisión del partido y tiene claro que está en Cs, y que ahora mismo, ante la actual situación, nos parece absurdo que haya gente que esté preocupada de intentar cambiar gobiernos con la que tenemos encima. No hay ninguna posibilidad de que eso vaya a pasar. Ella tomará el acta, se incorporará con su compañera Matilde (Zambudio) para seguir trabajando en que Santa Cruz pueda salir de esta crisis de la mejor manera posible”.

Carlos Cuadrado fue nombrado vicesecretario primero en el último congreso de la formación naranja que se celebró el pasado marzo y forma parte del comité permanente de la nueva ejecutiva nacional.

“Sé que hay muchos medios y partidos ahí que están diciendo que se puede dar una moción de censura, pero el mensaje que damos es claro para el resto de las formaciones políticas, esto es una decisión que toma la ejecutiva nacional. Los acuerdos y los pactos son una responsabilidad nuestra, así lo recogen nuestros estatutos, y no vamos a hacer ningún movimiento. Eso es bueno que todos los partidos lo sepan, que cualquier tipo de acuerdo o pacto se tiene que hablar con la ejecutiva nacional y la ejecutiva nacional tiene decidido que no va a haber ningún tipo de cambio”, añadió el vicesecretario general de Cs.