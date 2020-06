Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo: “Siempre notas que te aplatanas cuando llegas a Canarias”

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha asegurado que los equipos de la península siempre se “aplatanan” cuando afrontan partidos en las Islas Canarias como el de este martes ante el Tenerife, al que ve capacitado para pelear por estar en la promoción de ascenso y del que destaca al centrocampista Luis Milla.

“Creo que el Tenerife tiene una ventaja en casa porque el resto de equipo sufrimos las circunstancias de ese estadio. No es el ambiente normal de la península. Siempre notas que te aplatanas un poco cuando llegas a las islas y le tengo miedo a eso”, indicó el preparador deportivista en una rueda de prensa con preguntas a distancia.

Vázquez destacó el potencial de su rival: “Creo que es un equipo bien dirigido. Consistente, ofensivamente importante y defensivamente bien organizado. Con jugadores de nivel individual, muchos futbolistas que son cesiones con una calidad increíble. Desde mi punto de vista, además, tienen un centrocampista como Milla que marca diferencias”.

Además, advirtió de que el Tenerife “no rota en exceso” ya que “tiene unos siete futbolistas que han jugado los tres o cuatro últimos partidos”.

“A mí me gustaría hacer eso, pero soy un poco más prudente y procuro variar”, señaló el técnico, que reconoció que detrás de esas rotaciones está el fondo de armario del que dispone en la plantilla.

Uno de los jugadores que, probablemente, regresará a sus alineaciones es Abdoulaye Ba, que no estuvo fino en los partidos que ha disputado con la elástica blanquiazul.

“Ha tenido un mal partido, pero yo no mato a un jugador por una mala actuación. Tendrá más oportunidades. Es un chaval inteligente, centrado y está en disposición de volver a jugar”, afirmó.

A la hora de echar cuentas sobre la permanencia, el entrenador del Deportivo pronosticó que “con dos partidos más ganados sería suficiente”, ya que llegaría a cincuenta puntos.

Con 44 puntos, tiene tres de renta sobre las posiciones de descenso y está a siete de la promoción de ascenso, aunque su objetivo está claro: salvarse.

“En la rueda de prensa posterior al partido del sábado (2-1 ante la Ponferradina), me preguntaban por otros objetivos. Yo dije que humildad, tranquilidad, porque lo que no podemos es estar cambiando de puntos de vista continuamente, según el resultado. Sabemos nuestro objetivo y a eso nos dirigimos. Los jugadores lo saben, interiormente lo sabemos y por ahí no habrá problemas”, dijo.

Vázquez comentó que el hecho de que la clasificación de Segunda División esté comprimida en la zona media es consecuencia de que “los presupuestos son iguales y hay igualdad en casi todo, recursos parecidos” en los equipos.

En consecuencia, será, en principio, una de las temporadas en que la promoción de ascenso sea más barata y el técnico admitió que le da “rabia” no estar entre los aspirantes a luchar por subir a Primera.

“En la segunda vuelta, estaríamos en situación de disputar el playoff, pero la primera parte no fue lo suficientemente buena para darnos más aire. Pero eso es también por lo que estoy yo aquí, porque, si no, no estaría. ¿El Deportivo podría pelearlo? Como todos los equipos. Todos tienen la ilusión. Pero está un poco lejos”, admitió.

El técnico afirmó que no dispone de “información” sobre si alguno de sus jugadores quedará desvinculado del equipo este martes tras el partido con el Tenerife, y anunció que hablará con el asesor en materia de fichajes “por si hay algún caso, alguna excepción”.