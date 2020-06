La nueva aerolínea canaria comenzará a volar en invierno

Quien la sigue la consigue. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (Cehat) y de Ashotel, por fin ve cómo su idea (utópica en un principio) de crear una aerolínea canaria para la integración vertical del turismo en las Islas toma forma y está cada vez más cerca de hacerse realidad.

Desde que llegó a la presidencia de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Marichal no ha parado de insistir en que Canarias necesita de una aerolínea propia que evite la dependencia de otras compañías y que traiga a los turistas al Archipiélago. “Nuestros hoteles no tienen ruedas y si los turistas no vienen porque no hay aerolíneas, morimos”, declaró ayer a DIARIO DE AVISOS.

Bajo esta premisa y con la idea de la integración vertical del turismo, es decir, vender paquetes turísticos, Marichal ha estado durante todos estos años convenciendo a los empresarios de la Isla para que se involucren en este proyecto y, por fin, ha llegado la hora.

Hace unas semanas, la Asamblea de la patronal aprobó la constitución de una sociedad en la que participan más de una docena de empresarios turísticos de las Islas, que será el punto de partida para este gran proyecto, liderado por Ashotel. Por el momento, el presidente de la patronal solo puede avanzar que ya está en negociaciones con un operador aéreo para la compra, vía leasing, de un avión y también están en conversaciones para la adquisición de la licencia de vuelo. Marichal, que aún no quiso avanzar el nombre de esta aerolínea, sí aseguró que la idea es “traer turistas de donde sea. Aquel que quiera venir tendrá medios para hacerlo”.

Asimismo, indicó que también ha hablado con el Gobierno de Canarias sobre este proyecto y anunció que ha recibido todo el apoyo. “En cierta medida es lógico que el Gobierno apoye cualquier iniciativa o proyecto que vaya encaminado a fomentar el transporte aéreo y el turismo en las Islas”, manifestó.

Asimismo, explicó que no desconoce si este es un buen o un mal momento para el nacimiento de un proyecto tan grande, pero aseguró que “ha tenido que venir una crisis como esta para abrirnos los ojos y reconocer que necesitamos ser independientes. Muchas aerolíneas están a punto de quebrar. ¿Qué haremos entonces si no vienen turistas? Yo creo que es el momento. Es más, creo que no hay otro momento mejor. Hay aviones parados que las aerolíneas quieren vender, el petróleo está barato y, además, generamos empleo porque hay mucho piloto, azafatas y personal de tierra en paro”. La idea es que se unan cada vez más empresarios y comience a volar en invierno.