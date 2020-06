Las conclusiones del informe municipal apuntalan la denuncia por el caso Juan Luis Guerra ante la Fiscalía

Las conclusiones de la investigación interna ordenada por la actual alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, sobre el polémico expediente de contratación del artista Juan Luis Guerra con vistas al Carnaval del año pasado no solo han supuesto, en lo sustancial, un refrendo de lo ya denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por el grupo municipal capitalino de Unidas Podemos (UP), sino que ha servido para apuntalar dicha denuncia con una nueva ampliación de la misma, que fue entregada ayer por el portavoz de UP, Ramón Trujillo, y su compañera de filas, Dolores Espinosa. Además, Trujillo y Espinosa también trasladaron al Ministerio Público las informaciones de DIARIO DE AVISOS que relacionan a Radio Club con el polémico expediente, entre las que destacan unas declaraciones en ese sentido formuladas por el exalcalde Jose Manuel Bermúdez (CC) en la propia emisora. Para ponerse en situación, recordar que el Organismo Autónomo de Fiestas pagó un cuarto de millón de euros a un particular, Alfredo Moré Silva, en un expediente plagado de presuntas irregularidades por un concierto del que, públicamente, siempre ha presumido Radio Club.

Según la referida ampliación de denuncia, que es la segunda, “se reflejan con claridad las irregularidades que ya fueron puestas de manifiesto en nuestra primera denuncia”, y que cabe recordar que está motivada en la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

“En concreto -continúa el texto- se contempla que no queda acreditado en el expediente la existencia de un derecho de exclusividad que posibilite la tramitación de un procedimiento negociado sin publicidad; no se justifica la declaración de urgencia de la tramitación del expediente; no se negociaron los aspectos de la cláusula décima del Pliego de Condiciones Administrativas, esto es, condiciones de la actuación y duración de la misma, dado que no es posible la negociación del precio en los términos previstos en el artículo 169 de la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que el precio viene determinado por el caché artístico, según se manifestaba en la citada cláusula décima del pliego; no se acreditó la solvencia económica exigible; no se cumplieron con los requisitos de la cláusula vigésima tercera del Pliego de Condiciones Administrativas para poder efectuar el primer pago, que requería haber presentado previamente facturas que justificasen los gastos que, tanto el pliego como el contrato, fijaban como requisito”.

Como es sabido, el autor de dicho informe interno, el Oficial Mayor municipal Francisco Clavijo, concluyó que lo procedente era iniciar un expediente de revisión de oficio, al haberse incurrido en tres posibles supuestos de nulidad de pleno derecho en la tramitación del expediente de contratación del concierto de Juan Luis Guerra y Orishas.

Pero hay más. Respecto a la participación ‘fantasma’ de Radio Club Canarias, S.A, en el expediente de contratación del concierto de Juan Luis Guerra, “conviene traer a colación las informaciones periodísticas, tanto de la fecha del concierto, como las declaraciones recientes del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife referidas a que el concierto fue organizado por Radio Club Canarias, S.A, aunque oficialmente esta empresa ‘salió’ del expediente y todo se tramitó con Alfredo Moré, avalado, eso sí, respecto a su solvencia técnica, por Lourdes Santana, en calidad de apoderada de Radio Club Canarias, S.A. En las citadas informaciones periodísticas se dice que esta empresa siempre presumió de haber organizado el concierto. El 19 de marzo de 2019, justo después de la celebración del concierto, en el desaparecido periódico La Opinión de Tenerife se publicó la siguiente noticia: Juan Luis Guerra hace historia en Tenerife ante 400.000 personas. El concierto organizado por Radio Club Tenerife-Cadena Ser marca un nuevo récord en el Carnaval Chicharrero”, continúa el escrito.

Así mismo, en una reciente entrevista radiofónica del entonces alcalde, José Manuel Bermúdez, precisamente en Radio Club, preguntado sobre su defensa de las circunstancias en las que fue contratado Juan Luis Guerra, respondió: “Supongo que lo defenderá también la Cadena SER, que participó en aquel momento y que suscribió todos esos contratos”. Ante la insistencia del entrevistador, reiteró: “Le estoy diciendo que lo suscribo de la misma forma en que lo suscribe la SER, que supongo que también firmó y avaló esos contratos, e incluso hay informes que así lo establecen, y yo no tengo ningún problema”, tal y como recogió ese periódico puntualmente.

Resta añadir que Trujillo y Espinosa ya han manifestado su intención de realizar una tercera ampliación de su denuncia con lo acaecido con Sebastián Yatra, contratado para el Carnaval capitalino de 2018 y que nunca llegó a actuar, pero tan sustancial modificación no se recogió en el expediente municipal.