Tendencias post Covid-19

Lo que ha marcado esta semana los mercados es la corrección del jueves, que ha sido un toque de atención para los inversores frente a la realidad, entre tanta euforia bursátil desde mínimos de marzo y es que el S&P500 norteamericano ha recuperado mas de un 40%…y no puede ser que los mercados vayan por un lado y la economía real por otro. Ha sido la FED quien ha enfatizado que no espera una recuperación en V descontada por los mercados. Esta perspectiva y los temores a una segunda oleada de infecciones en EE.UU. tras las primeras reaperturas, se traducen en una reacción inmediata de los mercados. La autoridad monetaria estadounidense no espera que la economía se recupere del todo hasta 2022 y contempla caídas del PIB del 6,5% y desempleo en el 9,3% en 2020. La OCDE también alerta sobre la peor recesión en tiempos de paz en 100 años: en escenarios sin segundas oleadas de infecciones, anticipa una contracción global del 11,5% en el primer semestre y no prevé que el PIB mundial se acerque al nivel pre-Covid tampoco a finales de 2021. En España, el Banco de España espera una contracción el 15,1% para 2020 y una recuperación del 6,9% para 2021. Veremos, lo que está claro es que estamos en recesión.