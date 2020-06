Un Foro por la educación financiera

Por Cristina Jerez Jiménez

La crisis del COVID-19 ha amenazado por primera vez en ocho ediciones la celebración de nuestro Foro Anual de Finanzas Cross Capital, un evento que organizamos en nuestro afán de promover la educación financiera, estando enmarcado en nuestra responsabilidad social corporativa. No es de extrañar, esta crisis sanitaria ha impedido la realización de multitud de eventos y otras reuniones sociales, dada la elevada probabilidad de contagios que se pueden originar. Pero contra la COVID-19 y las situaciones de aislamiento que genera, tenemos un arma infalible: el desarrollo científico y tecnológico. Ello ha permitido que, por primera vez, el Foro de Finanzas se desarrolle de manera virtual y el conocimiento económico-financiero de ponentes de alto nivel se pueda difundir.

Los Foros de Finanzas Cross Capital son espacios que buscan reunir personas interesadas en las finanzas, acercándoles un conocimiento altamente especializado para que puedan gestionar con mayor coherencia su propio patrimonio, tanto personal como empresarial. El desafío de crear este mismo espacio de manera virtual no nos ha desanimado. Un año más, nuestros ponentes han sido la clave para conseguir llevarlo a cabo. Por un lado, ofreciendo una mirada local, gracias a la participación del Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que ha llevado a cabo un pormenorizado análisis de la situación económica de Canarias durante la crisis de la COVID-19, en el que ha destacado la necesidad de una vacuna y un tratamiento efectivo para vencer al virus, sobre todo, en entornos como Canarias, donde el Turismo tiene un peso enorme entorno al 35% del PIB, y donde ha recalcado la importancia de medidas como los ERTE. Por otro lado, con una perspectiva de inversión y financiación nacional e internacional, con la participación de experimentados directivos y expertos del sector: Elena Armengot, Directora de Ventas de BNP Paribas AM, Miguel Luzárraga, Director para Iberia de Alliance Berstein, Santiago Domingo, del equipo de Inversores de Magallanes Value Investors, David Serrano, Director de Desarrollo de Negocio de October España, Valdesca Martínez, Directora de Desarrollo de Negocio de Alantra AM y Jaime Cano, socio de Alantra.

Como no podría ser de otra manera, hemos realizado un análisis en profundidad de la situación económica y compartido nuestra perspectiva de inversión para 2020, todo ello de la mano de nuestro Director General, Munesh Melwani. Y es que es muy importante recalcar en los espacios educativos de los que disponemos que la recuperación en V, desde nuestra perspectiva, es muy difícil que se produzca y si ocurriera, tendría que venir de la mano de tratamiento y vacuna efectiva que lo explicara. Para sustentar dicha afirmación hemos de remitirnos al estado actual de la economía mundial y los principales indicadores, que se han repasado en el Foro: casi 10 millones de casos de COVID-19 y con los primeros rebrotes en auge; previsiones de recesión a nivel global, más de 5% de contracción para EE.UU., 8% para Latinoamérica, 13% para España,…; las continuas intervenciones y ayudas de los Bancos centrales, el nivel de deuda pública y el endeudamiento de las empresas, las fluctuaciones en el precio del petróleo, tasa de desempleo al alza, etc. Y, por ello, nuestras recomendaciones se pueden resumir en: recurrir a un buen asesoramiento financiero, abogar por la gestión independiente, implementar una planificación financiera y adoptar un horizonte de inversión de largo plazo.

Para hablar sobre la inversión en fondos temáticos, inversión en valor y estrategias oportunísticas en renta fija, hemos contado con Elena Armengot, Santiago Domingo y Miguel Luzárraga que, en definitiva, en una mesa redonda virtual, nos han presentado tres estilos de inversión diferenciados, cuya combinación es lo que aportar valor añadido a una cartera diversificada. Mientras que David Serrano, nos habló de modelos de financiación “no bancaria” a través de las plataformas de Direct Lending, Valdesca Martínez y Jaime Cano se centraron en la financiación privada de proyectos Real State a través de un fondo de inversión.

La diversidad de contenidos ha hecho de nuestro Foro, un año más, un espacio (en esta ocasión, virtual) de debate de ideas, estilos de inversión y financiación alternativa, pero, sobre todo, de conocimientos compartidos. Mientras la tecnología nos lo permita, con este evento virtual hemos ganado una pequeña batalla a la COVID-19 sin arriesgar la salud de los asistentes y ponentes.

@CrossCapital

www.crosscapital.es

Email: info@crosscapital.es

Teléfono: 922 098 062