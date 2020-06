La UEFA aprueba jugar en Lisboa y Alemania las ‘Finales a 8’ de Champions y Europa League

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó en su reunión de este miércoles que las Ligas de Campeones masculina y femenina, y la Liga Europa, se decidan en formatos de ‘Finales a Ocho’ en Lisboa, España y Alemania en el mes de agosto y, en principio, a puerta cerrada.

De este modo, se confirmaron las informaciones de los últimos días y las competiciones continentales volverán a principios de agosto, ocupando todo este mes. Así, la Champions masculina disputará su ‘Final a 8’ en el José Alvalade y el Estadio Da Luz de la capital portuguesa del 12 de agosto, fecha de inicio de los cuartos de final, hasta el domingo 23, cuando se celebrará la final en el feudo del Benfica, con las semifinales el 18 y el 19.

Atlético de Madrid, Atalanta, PSG y Leipzig ya tienen billete para Portugal y faltan los otros cuatro acompañantes después que el coronavirus impidiese la disputa de los partidos de vuelta de las eliminatorias Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Nápoles, Chelsea-Bayern y Juventus-Lyon.

Estos partidos están programados para los días 7 y 8 de agosto, pero el organismo europeo aclaró que todavía está por determinar si se jugarán en los estadios de los equipos que deben ejercer de locales, caso del Barça, o se harán también en Portugal en Do Dragao (Oporto), el Dom Afonso Henriques (Guimaraes) o Lisboa.

Antes de esto, se realizará el 10 de julio los sorteos de los cuartos de final y las semifinales y se dará a conocer el calendario exacto. Estambul, que debía de acoger la final del torneo este año, lo hará en 2021 Estambul, que originalmente fue nombrada como sede de la final de 2020. La Supercopa pasará de Oporto al Puskás Arena de Budapest el 24 de septiembre.

En cuanto a la Liga Europa, en la que están inmersos el Sevilla y el Getafe, la UEFA decidió igualmente que haya una ‘F8’ entre el 10 y el 21 de agosto en las localidades alemanas de Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia, siendo esta última la elegida para la final del viernes 21 de agosto.

Hay que recordar que, de los ocho cruces de octavos, seis pudieron disputar su ida y ahora jugarán la vuelta los días 5-6 de agosto, pero también está por decidirse si se disputarán en el campo del conjunto local o en Alemania. En el caso del conjunto sevillista y del ‘azulón’, que no habían ni siquiera iniciado sus eliminatorias ante la Roma y el Inter, jugarán a partido único en una sede por confirmar. El sorteo de cuartos también será el 10 de julio.

Además, San Mamés, en Bilbao, y el Reale Arena, en San Sebastián, albergarán del 21 al 30 de agosto la fase final de la Champions femenina, para la que están clasificadas el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, a los que emparejó el sorteo de cuartos de final.

No será la única competición de clubes de la UEFA que acogerá España, ya que la Final Four de la Champions League de fútbol sala, para la que estaban clasificados el Barça y ElPozo Murcia, será en Barcelona entre el 8 y el 11 de octubre, y no en Minsk.

Finalmente, en la UEFA Youth League, la competición de categoría juvenil y en la que todavía seguía el Real Madrid, se reanudará el 16 de agosto en Nyon, donde el conjunto madridista jugará su duelo de octavos ante la Juventus. A partir de ahí, habrá también una ‘Final a 8’ en la ciudad suiza.

SAN MAMÉS CONFIRMADA COMO SEDE DE LA EURO 2020

El Comité Ejecutivo de la UEFA también trató sobre las sedes de la Euro 2020 y anunció que mantendrá a las doce ciudades anfitrionas originales, entre ellas Bilbao y el estadio de San Mamés, que acogería los partidos de la fase de grupos de la selección española y un duelo de octavos.

Las ventanas para selecciones nacionales de octubre y noviembre de 2020 contarán ahora con triples enfrentamientos en vez de dobles, lo que permitirá que los partidos aplazados de los ‘playoffs’ de los Clasificatorios Europeos se reprogramen en el comienzo de las respectivas ventanas, el 8 de octubre y el 12 de noviembre.

De este modo, los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones se celebrarán en septiembre (3-4-5 y 6-7-8), octubre (10-11 y 13-14) y noviembre (14-15 y 17-18), quedando las fechas del 7-8 de octubre y del 11-12 de noviembre para amistosos.

Además, la próxima Eurocopa 2021 tendrá un formato renovado, ya que los nueve ganadores de cada grupo de la primera fase y los cinco mejores segundos se unirán a los anfitriones Hungría y Eslovenia para una nueva ronda con cuatro grupos de cuatro selecciones entre el 24 y el 31 de marzo de 2021 en suelo húngaro y esloveno. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para una ‘Final a 8’, también en Hungría y Eslovenia, del 31 de mayo al 6 de junio de 2021.

La Ronda Élite del Europeo Femenino Sub-17 tendrá lugar entre el 12 y el 20 de septiembre y luego habrá una ‘F8’ entre el 8 y el 14 de octubre, mientras que la Ronda Élite del Europeo Masculino Sub-19 se desarrollará entre 31 de agosto y el 8 de septiembre, y los clasificados pasarán a una fase final de dos fases, en octubre y noviembre, en Irlanda del Norte.

