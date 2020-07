Ángel Piñero volverá a ser alcalde de Valle Gran Rey con el apoyo de ASG

Ángel Piñero, hasta ayer primer teniente alcalde de Valle Gran Rey, de un gobierno tripartito formado por PSOE, Sí se puede y Nueva Canarias, el partido por el que se presentó, junto a Pedro Dorta, como independiente, se convertirá de nuevo en alcalde -ya lo fue en el anterior mandato- el día 13 de agosto, si la moción de censura se registra hoy en el Ayuntamiento, como nos anunció el martes, el líder de ASG, Casimiro Curbelo.

Precisamente, la Agrupación Socialista Gomera será, ganadora de las elecciones municipales (5 concejales ante los dos que sacaron cada uno de los otros tres partidos), la que ceda el bastón de mando a Ángel Piñero, después de ser ratificadas las condiciones del pacto, presentado el lunes ante notario, por la directiva insular reunida anoche en la capital gomera, para tratar, entre otros asuntos, como quinto punto en el orden del día, ‘Balance de la política municipal’.

Casimiro Curbelo indicó a los suyos, con el apoyo de Borja Barroso, el candidato más votado en las elecciones de mayo de 2019 en Valle Gran Rey, que “el acuerdo favorece los intereses del partido”, porque aunque no se obtendrá la Alcaldía, “ASG llevará las delegaciones y áreas de Gobierno más trascendentes”. Un día antes, en DIARIO DE AVISOS, Curbelo indicó que “el nuevo Gobierno de Valle Gran Rey será monocolor”, en referencia a que tanto Ángel Piñero como Pedro Dorta no son afiliados de Nueva Canarias, sino que se presentaron bajo esas siglas como independientes. Nadie duda que pronto se integrarán en ASG, nada extraño viendo el historial de ambos, que incluso hace tres años, cuando gobernaban en Valle Gran Rey, rompieron el pacto con los que hoy vuelven a ser de nuevo colaboradores necesarios para desbancar al socialista Cristopher Marrero, a quien su partido ha dejado solo, como un ‘apestado’.

Piñero, una trayectoria de cambios

Ángel Piñero volverá a ser alcalde de Valle Gran Rey después de haberlo sido desde 2015 a 2019, bajo las siglas de CC -aunque sus inicios fueron en el PSOE-, del que fue expulsado un mes antes de las elecciones, en las que se integró, junto a Pedro Dorta, como independiente en Nueva Canarias. En 2017 rompió el pacto con ASG en el Ayuntamiento y un año después fue reprobado por toda la oposición, aunque terminó el mandato en minoría. Precisamente todos estos antecedentes los expuso ayer algún dirigente de ASG en la directiva insular, no muy convencido de que se le cediera la Alcaldía, cuando Borja Barroso se quedó a 40 votos de la mayoría absoluta.

Marrero cesa a los ediles de NC antes del pleno de hoy

El todavía alcalde de Valle Gran Rey, Cristopher Marrero, cesó ayer de todas sus funciones a los concejales Ángel Piñero y Pedro Dorta, tras recibir el martes la carta con la renuncia a sus cargos. “Entregaron las llaves de los despachos, pero no los móviles corporativos”, dijo Marrero.

El alcalde, aún a sabiendas de que hoy se registra una moción de censura contra él – justo el día que hay pleno extraordinario por una importante modificación de crédito- reorganizó el Gobierno, distribuyendo las áreas dejadas por los ediles de Nueva Canarias entre su compañera socialista Sabina Rodríguez y los dos ediles de Sí se puede, Guzmán Correa y Carlos Hernández.

Comunicado de prensa

El comunicado de prensa, enviado ayer, el alcalde apunta que “a pesar de la falta de concreción de Piñero y Dorta, que había llevado sus áreas, gestionadas con delegación completa de competencias, a lastrar la imagen del grupo de gobierno, desde el equipo siempre se intentó colaborar con ambos concejales, no sólo con propuestas sino incluso elaborando sus proyectos, documentación o apoyándose en la tramitación de parte de sus expedientes o gestiones propias del desarrollo de sus áreas dada la parálisis de las mismas. No obstante sus habituales formas de proceder han terminado por afectar no sólo al grupo de gobierno sino también a los servicios municipales y al municipio en su conjunto, un hecho que desde este mismo lunes se ha empezado a corregir con la reorganización de áreas de gobierno”.

“Durante todo este año hemos intentando -señala- trabajar de manera constructiva generando equipo y tomando decisiones colegiadas pero no puede ser que se nos acuse del empeoramiento de la situación municipal cuando los problemas del municipio se han ocasionado precisamente en las áreas gestionadas por Piñero y Dorta, no sólo durante este año sino a lo largo de toda la legislatura anterior, generando problemas en los que hemos tenido que intentar poner solución todo este tiempo, como los cortes de agua en Arure o Las Hayas, el estado de la red de saneamiento, la deplorable imagen de los jardines, los problemas en la recogida de residuos, los continuos conflictos en la recogida selectiva, el abandono de las actividades deportivas, el desorden en la gestión de los trabajadores o la falta de planificación en materia de limpieza viaria, son ejemplos del auténtico desastre que ha provocado su gestión o, mejor dicho, su no gestión cosa que desde el resto de grupos veníamos reclamando que lastraban la imagen del gobierno y debían ser corregidas”.

“Entendemos que más que un apoyo han sido un freno constante para afrontar la difícil situación heredada precisamente de su gobierno y los desafíos que está suponiendo gestionar la crisis de la Covid-19, máxime cuando durante la etapa más complicada del mismo el primer teniente de alcalde, responsable de la gestión del personal y de garantizar la seguridad y la apertura del ayuntamiento a los ciudadanos, desapareció completamente” apuntan desde el gobierno municipal.

“Este gobierno ha trabajado y lo seguirá haciendo de manera intensa y ofreciendo resultados a los vecinos y vecinas de Valle Gran Rey, de tal forma, gestiones del grupo municipal han sido la recuperación de obras que llevaban años estancadas en las manos de Ángel Piñero, tales como las de La Playa, Reposición de Daños del Litoral o La Alameda, o la primera fase de la ampliación del campo de fútbol todas ellas valoradas en más de 1,5 millones de euros”.

A las obras que están a punto de comenzar se unen otros importantes proyectos como la ampliación del cementerio municipal, obras de eficiencia energética, reposición de mobiliario urbano o la primera fase de la ampliación del campo de fútbol que han sido obras promovidas, gestionadas e impulsadas de principio a fin por la alcaldía y se encuentran muy avanzadas.

Paralelamente se han desarrollado intensas labores administrativas para reorganizar el Ayuntamiento y cumplir con la legalidad, regularizando suministros y desarrollando licitaciones por más de 1,4 millones de euros que han supuesto y supondrán un importante ahorro a las arcas municipales.

A todo ello el desarrollo de numerosas convocatorias de empleo y bolsas de sustitución en la mayoría de categorías profesionales dado que en la pasada legislatura no se convocó ni un solo procedimiento, causando cuestiones tales como el bloque de la oficina técnica municipal por la baja del aparejador, una situación que ha sido finalmente resuelta después de largos meses sin que el concejal delegado de personal fuera capaz, quizás deliberadamente a la vista de los acontecimientos, de cubrir la misma.

Finalmente desde el gobierno se apunta “como posible causa de la ruptura del gobierno municipal la negativa de los concejales de PSOE y SSP a votar a favor de determinados expedientes de deuda extrajudicial sobre los que existen serias dudas de legalidad, lo que estaba provocando el retraso en la tramitación del expediente cuya resolución resulta imprescindible para la incorporación de remanentes y para abonar deudas pendientes a proveedores”, concluye el comunicado enviado ayer desde el Ayuntamiento,