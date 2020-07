Ashotel propone a los sindicatos aplazar la subida salarial del convenio

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) informó ayer de que viene dialogando en las últimas semanas con Sindicalistas de Base (SB), sindicato mayoritario en el sector hotelero, para advertirle de que es “imposible” hacer frente a la subida salarial del 2,5% prevista para este 2020 en el convenio colectivo de hostelería 2018-2022, como consecuencia de los efectos de la pandemia.

“No podemos asumir una subida salarial en un momento en que las empresas están paralizadas, cuya recuperación no será ni de lejos de un día para otro y con un horizonte actual marcado absolutamente por la incertidumbre”, explicó el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, quien considera que la propuesta actual de SB, defendida por su secretario general, Manuel Fitas, “es inasumible de cualquiera de las formas”.

SB aceptaría el aplazamiento de ese incremento a cambio de que no se produzcan despidos colectivos ni objetivos en el plazo de dos años. Los hoteleros entienden que esa condición está completamente “fuera de la realidad” que vive el sector turístico en todo el país, inmerso en un escenario de incertidumbre que impide la planificación de qué sucederá en los próximas semanas y meses.

Ashotel insistió en la necesidad de aplazar la subida salarial hasta que se recupere cierta normalidad en la actividad hotelera y recuerda a SB que existen herramientas legales para, ante una situación de enorme excepcionalidad como la actual, las empresas puedan descolgarse del convenio colectivo. “Ahora lo que toca es una decisión responsable por parte de patronal y sindicatos, una actuación razonable con respecto a ese incremento salarial hasta que la actividad se recupere de forma suficiente”, insistió Marichal, quien confía en que los representantes de SB en la mesa negociadora se avengan a comprender la magnitud de la situación actual.

La patronal hotelera tinerfeña entiende que en un momento como el actual, con toda la planta hotelera cerrada y con una gran incertidumbre acerca de la llegada de turistas y de las nuevas condiciones de esta, no es asumible que se pretendan incrementar los salarios cuando aún no se sabe cómo van a quedar los ERTE. El documento presentado por los sindicatos propone, a cambio de aceptar el aplazamiento solicitado por la patronal hasta enero de 2021, aumentar en un 0,5% dicho incremento y que las empresas hoteleras asuman no realizar despidos colectivos.