El cuarto patinete del DIARIO ya tiene dueño

En tiempos de pandemia como los que vivimos, las pequeñas alegrías son el motor de muchas familias. La ilusión y las ganas de seguir adelante son importantes a la hora de hacer frente al futuro, que se presenta incierto, y que mejor manera de hacerlo que disfrutando de las pequeñas cosas. Eso es lo que el pasado viernes hicieron Joan Manuel Núñez y su hija Catherine, los flamantes ganadores del cuarto patinete eléctrico de los seis que sortea DIARIO DE AVISOS entre sus lectores, con la colaboración de la empresa Canaauto BMW. Padre e hija acudieron a las instalaciones de esta última en La Laguna, para recoger el patinete de BMW, modelo X2 City, que ambos, confesaron, usarán por turnos. “Es posible que incluso nos peleemos por él” acabó reconociendo el padre con una sonrisa.

Este técnico en cuidados auxiliares de enfermería rellenó de una sola tacada 20 de cupones, los mismos que su hija, Catherine, se encargó de enviar por correo a la sede de DIARIO DE AVISOS en la Dársena Pesquera, en Santa Cruz de Tenerife, donde se realizó el sorteo en el que Joan Manuel Núñez resultó ganador.

Joan Manuel se confiesa lector habitual de DIARIO DE AVISOS, sobre todo en su lugar de trabajo, donde, “a las cuatro de la mañana, cuando empiezo mi turno, es cuando tengo algo más de tranquilidad para leer con calma el periódico”. Confiesa que le sorprendió enormemente la llamada del periódico para comunicarle que era el ganador. “La verdad es que nunca he tenido suerte para esto, ni en la tómbola del supermercado, nunca”, confesó entre risas.

En esta ocasión, “no sé porqué me decidí a rellenar los cupones, pero lo hice. Arranqué el primero y lo guardé, y luego, incluso les pedía a mis compañeros que me guardaran el periódico el día que no iba a trabajar. Así fui acumulando cupones y cuando tenía algo más de 20, me senté una noche y los rellené todos de golpe. Al día siguiente se los di a Cathe para que ellas los hiciera llegar al periódico”.

Mientras Joan Manuel habla, su hija asiente satisfecha, y mira de reojo el patinete que ya les espera, en negro, “como yo quería”, comentó una sonriente Catherine.

Los dos admitieron estar muy ilusionados con el premio y poder compartirlo. “Ella suele ir a patinar a la plaza de España, así que cuando ella patine, yo cogeré el patinete”, confesó entre risas el padre de la joven quinceañera. Cathe confiesa que al menos una vez ha podido usar este tipo de vehículo en particular y que, en ese momento, se sintió muy cómoda usándolo.

Terminada la entrega del patinete, que realizó Mario Boro, responsable de recambios y accesorios de Canaauto BMW, junto a Juan Ignacio Rodríguez, jefe de operaciones del periódico, padre e hija salieron de las instalaciones para probar el vehículo, una vez que recibieron las instrucciones para su uso.

Catherine fue la primera en subirse, y, aunque le costó un poco coger el ritmo, en cuanto controló el equilibrio circulaba como si toda la vida hubiera estado subida en uno de estos vehículos, aunque, al bajarse confesó que le asustaba un poco lo rápido que iba.

Mientras la hija daba vueltas con la patineta, su padre contaba orgulloso que ella se merecía este premio porque “ha sacado muy buenas notas, lo ha aprobado todo”. Y es que la joven, ha pasado a primero de Bachillerato con una media de 9 y 10 en sus notas.

Joan Manuel cuento a DIARIO DE AVISOS lo duro que ha sido trabajar durante los picos de la pandemia de Covid-19. “Trabajo en una residencia de ancianos y ha sido muy duro. Es agotador estar todo el día con los equipos de protección puestos, pero también ha sido muy duro acompañar a los mayores durante más tiempo del habitual ante la imposibilidad de que las familias pudieran visitarlos”. Sin embargo, a pesar de lo duro, agotador y estresante que ha sido la situación para los sanitarios en general, Joan Manuel, finaliza señalando que “es la profesión que hemos elegido así que todo bien”.

Padre e hija recibieron las correspondientes instrucciones de uso del patinete eléctrico.

Hasta 25 kilómetros por hora y casi en silencio

El patinete de BMW, modelo X2 City, es un vehículo de alta gama en su categoría. Se trata de un scooter pedelec eléctrico, cuyo valor en el mercado supera los 2.300 euros. Ligero, compacto y plegable, se adapta fácilmente al maletero de los coches pequeños y puede llevarse tanto en la guagua como en el tranvía. Este patinete no solo permite circular sin problemas ni emisiones, sino atravesar con rapidez la ciudad, evitando el tráfico, a velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Dispone de un pedal que es el que regula la velocidad y que permite mantenerla constante a la seleccionada por el usuario. Además cuenta con una toma de carga externa que permite cargarlo en un enchufe corriente.

Penúltimo sorteo

Los lectores de DIARIO DE AVISOS aún pueden disfrutar, igual que los ganadores de este último sorteo, de uno de estos vehículos ya que, hasta agosto, se continuará con la entrega del resto de patinetes, otros dos. Así, a principios del próximo mes se hará entrega del penúltimo de los patinetes, correspondiente al sorteo del mes de julio, en el que aún se puede participar. Para ello, pueden enviar sus cupones, antes del último día de cada mes, al apartado de correos 1039 de Santa Cruz de Tenerife, o depositarlos directamente en las instalaciones del periódico ubicadas en al avenida principal Dársena Pesquera, Edificio Plató del Atlántico, 2ª planta, para participar en el sorteo de los patinetes eléctricos que aún quedan por entregar. Cada mes se sorteará un nuevo vehículo hasta completar los seis que componen la promoción que se inició en enero y que se dará por finalizada el próximo agosto, con la entrega de este último patinete a principios del mes de septiembre. La promoción de DIARIO DE AVISOS junto a Canaauto BMW ha tenido una gran acogida entre sus lectores que, cada mes, se animan a participar en un sorteo que ha convertido al periódico decano de Canarias en un aliado de la nueva movilidad.