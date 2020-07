Los sanitarios prefieren Tenerife

Podían haber elegido otra Isla, o cualquier otro destino nacional o europeo con los que opera el Grupo Iberia. Sin embargo, han preferido Tenerife. Y es que ayer llegó a la Isla el primer grupo de sanitarios agraciados con los 50.000 billetes dobles donados por Iberia, Iberia Express, Air Nostrum y Vueling, con la colaboración de AENA, que se ha hecho cargo de las tarifas aeroportuarias, para reconocer a los profesionales del sector que han prestado sus servicios durante la Covid-19.

En el Aeropuerto de Tenerife Norte el grupo, de más de 40 sanitarios, fue recibido con aplausos por el consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife, José Gregorio Martín Plat, así como por trabajadores de Iberia, Guardia Civil y Policía Nacional, y el director de ventas España de Iberia, Guillermo González Vallina, que realizó el viaje con ellos.

Martín Plata expresó su satisfacción por el hecho de que hayan escogido la Isla como destino para sus vacaciones y recordó que la recuperación de la actividad turística y la normalidad como sociedad “depende del cumplimiento de las medidas sanitarias, porque solo así podremos seguir generando la confianza de que somos un destino seguro para que los turistas nos elijan”.

Por su parte, el director de ventas para España de Iberia, Guillermo González, destacó que Canarias y, en concreto, Tenerife han sido los destinos más elegidos por los sanitarios que han accedido a esta promoción, por delante de europeos como Atenas y París, y estima que hasta el 31 de diciembre de este año lleguen al Archipiélago alrededor de 20.000 pasajeros, de ellos 7.000 a Tenerife.

González explicó que Iberia continúa incrementando las frecuencias en Canarias, aunque declaró que aún no se han recuperado las frecuencias con las que Iberia solía operar en esta época del año en las Islas. No obstante, señaló que “es posible que en los fines de semana de agosto se ofrezca la misma cantidad de vuelos que el año pasado”. “Cada semana revisamos cómo evoluciona la demanda para poder adaptar la oferta. En Tenerife están volando también aviones grandes con cinco frecuencias semanales”, y añadió que este mes se han contabilizado 41 conexiones semanales con Madrid, con la intención de que la compañía aérea sea “un activador de la demanda turística y uno de los actores de la reactivación económica de la Isla”.

Los testimonios

Abrumados por las cámaras de televisión y la ovación de las personas que estaban en el aeropuerto, los sanitarios poco a poco se fueron abriendo y charlando con los periodistas.

Una de las familias que llegó en el vuelo de Iberia de ayer fue la de una matrona y un anestesista del Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería, quienes han trabajado durante la pandemia. Da la casualidad que Rocío y Antonio se conocieron haciendo las prácticas en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria y, 14 años después, vuelven a la Isla, ahora, con su hijo pequeño. “Estuvimos seis años viviendo en Tenerife y le debemos mucho a esta Isla. Tenemos muchos amigos aquí que no conocen a nuestro hijo y hemos querido venir para que lo conozcan y pasar una semana con ellos”, dijo uno de ellos.

También aterrizó un fisioterapeuta de una residencia de mayores de Toledo, que recordó que en su centro se vivieron situaciones “muy caóticas” y difíciles. “Fue precisamente mi jefe el que me animó a que me fuera de vacaciones, ya que he librado durante todo el año”, explicó. Este profesional, que viaja por primera vez a Tenerife, apunta que las medidas de seguridad en los aeropuertos han sido adecuadas, pero que en el avión “ha sido muy complicado cumplirlas, ya que es imposible mantener la distancia de seguridad”.

Noelia Benzal tampoco ha estado nunca en Tenerife y, gracias a la donación del billete de Iberia, ha decidido venir y “disfrutar” de la Isla junto a su pareja. Reconoce que había otros destinos “tentadores”, pero que tenían claro que este año se quedarían en el territorio nacional. No recuerda ningún caso concreto de los que le ha tocado vivir. “Todos han sido muy duros, pero si tengo que destacar alguno, quizás fuera el primero”. Reconoció que “tiene miedo” de que se produzca un rebrote y, por eso, aprovechó para hacer un llamamiento a la prudencia. Lo mismo hicieron Raquel y Sara, personal sanitario de hospital y atención primaria. “Esto aún no se ha acabado y tenemos que ser responsables y tener mucho cuidado”, explicó.

Todos esperan que cuando regresen a su lugar de trabajo la situación de contagios no sea grave y se pueda seguir controlando la pandemia, por lo que insistieron en que es importante la responsabilidad de todos por cumplir con las medidas de seguridad e higiene.

Durante esta segunda quincena de julio, todo el mes de agosto y también la primera quincena de septiembre será cuando más vuelen estos sanitarios y sus acompañantes, que pueden realizar su viaje hasta el 30 de diciembre. Hasta la fecha ya han volado con el grupo Iberia cerca de 5.300 de estos profesionales. Tenerife ha sido el destino más elegido aquellos que han tenido acceso a esta promoción.