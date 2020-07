Mercados: ‘statu quo’

Por Puneet Vaswani

Esta semana, los mercados financieros echaban el cierre a un particular trimestre. Wall Street firmaba así su mejor trimestre en 20 años: el S&P500 y el Dow Jones revalorizándose un +20% y +18%, respectivamente. A su vez, el Nasdaq alcanzó un +30%, alentado por las big techs y compañías dedicadas al sector salud, que conforman más de la mitad del índice. Por su parte, en Europa, el DAX alemán, el SMI suizo y el OMX de Estocolmo son los principales impulsores a este lado del charco. En Asia, el Nikkei 225 sumaba también otro +18%.

Para dar respuesta a este rally, podemos contar con varios detonantes: la respuesta a través de estímulos económicos de la FED y resto de Bancos Centrales, la efectividad de las medidas de confinamiento en los países europeos y la reanudación paulatina de la actividad económica, se encuentran entre los principales factores. Además, ayudan los datos que han salido: informes de empleo de EE.UU. mejores que lo esperado; datos de PMI manufactureros también con sorpresas positivas; así como los avances en el desarrollo de tratamientos y vacunas contra la Covid-19.

Dada la gran incertidumbre que ha generado la recesión, ya en abril la FED anunciaba que dotaría a la economía americana de 2,3 billones de dólares para aumentar el crédito. El BCE, su homólogo europeo, ha inyectado 1.300 millones a la economía. Asimismo, durante el mes de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen presentaba un plan de recuperación para la economía europea de 750.000 millones de euros, de los cuales medio billón se destinará a inversiones y reformas y los 250.000 millones restantes, a préstamos. Estas medidas sin precedentes fueron bien acogidas por los inversores, traduciéndose en un sentimiento positivo de mercado.

Sin embargo, la dicotomía entre los mercados y la economía real es evidente. Como se mencionaba anteriormente, algunos índices han vuelto a niveles “pre-Covid” e, incluso, se sitúan por encima. Según el FMI, la previsión es que el PIB mundial retrocederá un -4,9% en 2020; el español, un -12,8%; el estadounidense, un -8%. Las previsiones a finales del año pasado eran otras, con un crecimiento mundial esperado de ente 3% y 3,2%. Voces autorizadas como Jerome Powell (presidente de la FED) y Christine Lagarde (su homóloga del BCE), han aseverado que el entorno y las previsiones son inciertas, por lo que una recuperación en “V” no será posible.

Si bien es cierto que los resultados empresariales del primer trimestre no se vieron excesivamente afectados (dado que los meses de enero y febrero sólo hubo confinamiento en China), a lo largo de este mes las empresas presentarán los resultados correspondientes al segundo cuarto de año, que sí reflejarán el verdadero impacto. Los ingresos disminuirán, y el rebote inicial que hemos vivido no refleja esta realidad, que será la de una recuperación lenta de los beneficios empresariales y del empleo.

En lo que resta de año hay que estar atento a distintos factores, aparte de la evolución de esta crisis sanitaria: guerra comercial entre EE. UU y China, negociaciones del Brexit, la inflación, el deterioro y la coordinación de la Zona Euro, y, por último, la efectividad de los estímulos económicos anunciados.

Además, la amenaza de los rebrotes es real, con EE.UU. a la cabeza. El virus aún no se ha controlado y el desarrollo de una vacuna sigue su curso. Esta crisis ha redefinido el orden mundial, estamos viviendo hechos sin precedentes, y hemos de ser prudentes para la segunda parte del año, que estará condicionada por el statu quo actual.

