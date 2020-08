Blas Trujillo: “El haber estado confinados estos meses nos ha llevado ahora a una relajación social en todos los perfiles de edad”

Hace casi dos meses Blas Gabriel Trujillo Oramas se hizo cargo de la cartera de Sanidad en el Ejecutivo Regional. Con una dilatada experiencia en la política afronta un difícil cometido, dirigir la lucha contra la pandemia del coronavirus y los últimos repuntes de contagios en nuestra Comunidad. No le ha temblado el pulso para endurecer el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos y otras medidas de aforo y disfrute del ocio nocturno y en los establecimientos de restauración.

-¿Está preocupado por los contagios que se están produciendo en las últimas semanas?

“Sí, bastante, llevamos varios días superando el centenar de nuevos casos y la incidencia de los últimos 14 días está por encima de los 700 casos nuevos. Nos preocupa que el perfil de los casos sean gente joven, lo que hace que tengan más movilidad y es más difícil hacer el rastreo de los contactos en los últimos días. Nos inquieta que hemos tenido algunos casos de personas que han tenido que ser requeridas por la policía para cumplir el confinamiento, porque querían viajar teniendo el PCR positivo. Es cierto que tenemos esta curva que nos hace estar alerta, seguimos teniendo de las mejores situaciones en el conjunto del país, pero esto no nos sirve, tenemos que intentar pararla”.

-Parece que una mayoría de los individuos han perdido parte de sus valores y su sentido de comunidad, para convertirse en un ser individualista.

“No podemos generalizar, en un montón de indicadores la sociedad canaria ha sido tremendamente solidaria, por ejemplo, en la donación de órganos, o en cualquier en el trabajo en las ONG hay un montón de gente joven que colabora. Sin embargo, el fenómeno de la pandemia nos ha descolocado a todos. En mi opinión, el haber estado confinados estos meses ahora nos ha llevado a una relajación social que, no solamente está centrada en la población más joven, que son los más llamativos, sino también en otros perfiles de mayor edad con comportamientos similares”.

-Los repuntes en las últimas semanas se han debido a los incumplimientos de las normas y han generado más restricciones.

“Sin ser alarmistas, con estos datos hay que hacer el máximo esfuerzo en cortar la tendencia. Si no fuera así, nos podríamos ver en situaciones tan complicadas como en otras Comunidades Autónomas, así que nos tenemos que anticipar. Por ejemplo, el País Vasco declaró el estado de Emergencia. El principal elemento que ha hecho que cambien todos los indicadores ha sido la relajación social que ha conllevado al incumplimiento de las medidas más elementales. Hasta que no haya una vacuna disponible, el mejor remedio para luchar contra la pandemia es la higiene de manos, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, y esos principios básicos se están incumpliendo”.

-Tras la suspensión de las fiestas populares y la regulación del ocio nocturno, los lugares de encuentro son las fincas privadas donde se reunen familias y amigos en asaderos, botellones y fiestas ilegales. ¿Es difícil perseguir estos incumplimientos?

“En los ámbitos privados, desde luego que es difícil, otra cosa son esos incumplimientos que son escandalosos e infragantis, como son las fiestas ilegales que montan unos desaprensivos intentando atraer a la gente de forma masiva. Tenemos una colaboración total con la Policía Autonómica, las Policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hemos hecho partícipes a los responsables de estas instituciones, pero también a los alcaldes, porque consideramos que la propia relajación, también ha llegado a las Fuerzas del orden y los municipios”.

-Una parte de la irresponsabilidad de los jóvenes viene por su carácter rebelde, pero se ha acrecentado por la sensación de una impunidad ante estas acciones. ¿Por qué no se da publicidad a las multas individuales y colectivas o el levantamiento de actas a empresarios incumplidores?

“Desconocemos el total porque cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen sus diligencias. En las últimas semanas, la Guardia Civil ha evitado bastantes eventos festivos en embarcaciones de recreo, y somos la única Comunidad que tiene una llamada ex profeso a este tipo de eventos. Puedo asegurar que el número de sanciones ha aumentado y, sobre todo, hemos logrado que no se hicieran muchos de estos eventos por el seguimiento que se realiza en las redes sociales, donde se convocan decenas de fiestas ilegales cada semana y donde hasta el último momento no se pone el lugar de celebración. Es cierto que debemos dar a conocer las sanciones, para que sirvan de ejemplo y también los logros al desmantelar estas fiestas”.

-Durante semanas, Canarias ha desarrollado un amplio despliegue negociador con los principales países de origen de nuestro turismo, vendiendo pasillos y corredores seguros sanitarios. Pero si no controlamos los repuntes, será difícil que vuelvan.

“La verdad es que sí. Otro de los temas que tenemos pendientes es el de los controles aeroportuarios de los viajeros. Canarias desde el primer momento ha reclamado a las instituciones nacionales e internacionales que deberían haber test en origen para tener una conexión más segura. En primer momento, se aducía al tratado Schengen de libre circulación de las personas entre la Unión Europea, pero observamos como cada vez son más países o regiones que adoptan medidas de este tipo. Para nosotros adoptar una medida de esta naturaleza sería tremendamente importante”.

-Pero a la espera de una decisión que no llega. ¿No podríamos hacer los test en destino?

“Esa sería la otra opción, que nos permitan hacer procesos selectivos en viajeros de orígenes que podrían tener una situación que nos haga pensar que pueden venir contagiados. Lo ideal sería que se realizan en el origen, pero los controles selectivos por nuestra parte con determinados está en la mesa”.

-¿Se plantea el Gobierno de Canarias realizar test masivos a la población de las Islas?

“Nadie está haciendo test masivos a la población. Nosotros volveremos a realizar pruebas selectivas en aquellos colectivos que pudieran ser más vulnerables, por ejemplo, las residencias de mayores, que afortunadamente ahora mismo no tenemos ninguna situación con relación a la Covid, pero vamos a volver a cribar selectivamente a sus trabajadores y usuarios”.

-¿Entiende las críticas que están recibiendo por algunos grupos políticos por no hacer test masivos o los que señalan que manipulan los datos?

“La sanidad en una pandemia no puede ser un tema de uso electoral. En la reunión de la Comisión Interterritorial del pasado viernes, donde hay representantes de todos los partidos nacionales y autonómicos, hay un clima de colaboración, transparencia y apoyo absoluto. No hay ninguna posición en términos y planteamientos políticos, y me alegra que haya espacios donde los partidos ponen por encima el interés general. Por otro lado, nadie está ocultando ni manipulando datos, lo que ocurre es que ante tantos datos que se mueven todos los días, y a distintas horas, es posible que un caso que se conoció ayer a última hora se publique al día siguiente, pero no hay ningún tipo de manipulación”.

-Esta semana adelantó que ampliará la plantilla de 200 rastreadores que hay en las Islas. Además del cansancio, ¿se debe al cambio de perfil del afectado?

“Cierto, los dos grandes grupos de rastreadores tenemos que incrementarlos claramente, sobre todo, porque al ser los nuevos positivos gente más joven, tienen muchísima más movilidad que otros perfiles de edad, y ante esos mayores contactos sociales tenemos que responder rápidamente con más personal. Por otro lado, la Consejería también incrementará los recursos en la dirección General de Salud pública que necesita médicos, enfermeros y otra serie de perfiles como estadísticos”.

-La herramienta informática Radar Covid que comenzará a funcionar esta semana puede ayudar a trazar los contactos de los positivos. ¿Espera que funcione igual de bien en que la prueba piloto de La Gomera?

“Esperamos que esta próxima semana ya pueda estar plenamente operativa y creo que será una herramienta clave a la hora de seguir los contactos estrechos de todos los positivos, y, por ello, animo a la sociedad a que se la descargue. Espero que funcione igual de bien que en la prueba. En la comisión interterritorial también hablamos de esta aplicación y otras comunidades quieren implementarla cuanto antes. Estamos esperanzados con el resultado que tuvimos en La Gomera y que puede extenderse a toda España”.

-¿Cómo están las compras de material de protección y prevención del personal y de equipos y medicinas para los enfermos?

“En los últimos meses hemos hecho unas ‘reservas estratégicas Covid’ de material todo tipo: mascarillas, batas, guantes, EPIS, respiradores, tenemos más e camas para tener a pacientes… Continuamos comprando e inventariando material en cada uno de nuestros hospitales y áreas de salud para tener reservas que nos duren varias semanas, ya acumulamos para tres meses, y no nos puede fallar ninguno. Los medicamentos también son otra apuesta importante. E incluso no formando parte de la reserva, también estamos coordinados a nivel nacional en la compra de la vacuna contra la gripe. Es fundamental que la población de riesgo se vacune para evitar un colapso asistencial sanitario, y más cuando son muy parecidos”.

-¿El verano parece que ha atenuado la virulencia del coronavirus o ha sido porque el perfil del paciente a cambiado? ¿Volveremos a tener en otoño casos graves entre nuestros mayores?

“En primer lugar, el coronavirus, estamos viendo que avanza igual y no le importa que estemos en verano. Creemos que los casos más leves se deben al cambio del perfil de los afectados, al ser ahora una población más joven, son individuos más resistentes a la propia enfermedad, y no conllevan cuadros de hospitalización como vimos en la etapa inicial cuando el perfil de los afectados era de edad mucho más avanzadas y con otras enfermedades, lo que lleva a tener más ocupación hospitalaria”.

-Ahora, casi el 90% de los enfermos está casa. ¿Descartan la utilización de centros donde aislar pacientes, como el Recinto Ferial, el Infecar o un establecimiento hotelero sanitario?

“Ahora tenemos un escenario, pero no hay certeza en cuanto a la evolución de la pandemia. Si nos aisláramos, podríamos parar el coronavirus, pero no podemos hacerlo. Por lo tanto, vamos a convivir con la Covid, y podría haber distintos niveles de gravedad, por ejemplo, el que vemos ahora en el País Vasco con su declaración del Estado de Emergencia. Aunque estamos en un escenario alejado, en una situación similar podríamos tener que recurrir y añadir a nuestra capacidad hospitalaria convencional. Es un escenario que está diseñado teóricamente y que tenemos que tener previsto, pero que afortunadamente hay un largo camino para recorrer para llegar a esa medida”.

-El pasado Consejo de Gobierno aprobó nuevas medidas para frenar el aumento de casos. Canarias ha vuelto a ser pionera en algunos puntos que se adoptaron a nivel nacional.

“Sin sacar pecho, la mayoría de las nuevas medidas que adoptamos de común acuerdo para toda España, coinciden en gran número con las que habíamos tomado el jueves. Eso significa que todos estamos haciendo el mismo análisis, vamos en la misma línea, y la gran mayoría de los casos también están produciéndose a nivel nacional en las reuniones familiares, sociales y festivas y, por lo tanto, tenemos que regular este tipo de encuentros evitando que sean multitudinarios, y que se tomen las medidas de prevención del uso de mascarilla y la distancia física”.

-Los empresarios del ocio nocturno se quejaron de que no se les tomó en cuenta. Sin embargo, la situación en Gran Canaria se agravó por la imprudencia de algún establecimiento

“Negociamos con las asociaciones una serie de medidas de regulación de este tipo de ocio, de las más avanzadas de España, de hecho no se estaba produciendo ningún caso en estos espacios. Lo que ocurrió fue que en algunos locales de Las Palmas se relajaron las medidas y se produjeron importantes focos de contagio. Si en ese ámbito se incumple, estamos en una situación de máximo riesgo al ser sitios pequeños, algunos mal ventilados, con gente muy junta, algunos sin mascarilla, donde se comparten los vasos de bebida… Al final pagarán justos por pecadores, pero es que el número de contagios producidos en este sector ha sido importante y hay que parar esta progresión”.

-¿Qué puede adelantarnos de la vuelta a las clases?

“Es un reto extraordinario y nos preocupa a todos. Educación y Salud Pública se han coordinado para realizar un protocolo. En cada colegio habrá un coordinador responsable de esta materia y los colegios estarán ligados a su Centro de Salud donde también habrá un responsable Covid. En algunos centros de salud podríamos tener más coordinadores sanitarios al tocarles más colegios. Además en el 900 112 061 habrá una línea específica para las incidencias escolares. A este documento se incorporarán nuevas mejoras, entre ellas las que salgan de la próxima reunión de presidentes”.

“Todavía no procede hacer en Las Palmas un confinamiento”

Ante el importante aumento de contagios por coronavirus en Gran Canaria, Sanidad tiene sobre la mesa un informe para tomar medidas más restrictivas. Trujillo confirmó que se analizó esta situación y las medidas a adoptar, pero “por ahora no hay ningún indicador que señale a una zona de la ciudad, a un barrio o ni siquiera a un edificio. Por lo tanto, tomar medidas de restricciones geográficas en una zona de Las Palmas no procede. No obstante, estamos avanzando con Grafcan para tener los mapas digitalizados selectivos de todos los casos en sus núcleos poblacionales para, llegado el caso, si vemos un volumen de concentración elevado y debemos tomar medidas de cierto aislamiento geográfico en una zona, no le quepa duda que se adoptarían”. Y cuestionado por el cierre de algunos comercios y empresas, recordó que la tipología en las Islas es de microempresas o autónomos. “Con el propietario y uno o dos trabajadores, desde que uno de ellos se contagia hay que cerrar, no solo por un tema sanitario, sino también por falta de personal para abrir”.