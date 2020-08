Doce años de la tragedia de Spanair

El 20 de agosto de 2008 se produjo una de las mayores tragedias aéreas de la historia de España, y que afectó especialmente a Canarias. El vuelo JK5022 de Spanair, que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria, se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto de Madrid-Barajas, provocando la muerte de 154 personas, la mayoría canarias, y 18 heridos.

Hoy se cumplen 12 años de ese fatídico día y la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair volverá a conmemorar el aniversario de este suceso en sendos actos que tendrán lugar hoy en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria, origen y destino del vuelo. “Seguimos luchando, aunque el ánimo decae, tenemos una obligación moral con nuestros seres queridos. Trabajamos por la memoria de los fallecidos, pero por la seguridad de los vivos”, afirmaba ayer Pilar Vera, presidenta de dicha asociación, así como de la primera Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y Familias.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair fue distinguida en 2019 por los Premios Taburiente que cada año concede La Fundación Diario de Avisos.

En el último año, el Pleno del Congreso aprobó el pasado abril retomar la comisión de investigación, que ya estuvo trabajando casi un año hasta principios de 2019, pero que tuvo que interrumpirse por las dos convocatorias de elecciones generales. “Faltan unas pocas comparecencias que no pudieron hacerse en 2018, y el siguiente paso sería hacer el dictamen de conclusiones, que tiene que aprobar el Congreso también”, explicó Pilar Vera. “Este 2020 hace tres años que se presentó por primera vez la petición de creación de la comisión, que no ha podido cambiar nada porque no tiene aún sus conclusiones”, manifestó. Unas conclusiones de las que esperan que “intenten reparar lo que no ha hecho la justicia, que es depurar responsabilidades políticas; que haya acciones dentro de la aviación civil española, y que haya propuestas respecto al trato de las víctimas en las indemnizaciones”.

Asimismo, un paso “muy importante” que se ha dado este año también es que “el actual ministro de Fomento ha incluido en su plan cuatrienal de gestión, de 2019 a 2021, sustituir la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil por una autoridad administrativa que tenga independencia”. “Eso está ahora mismo en fase de estudio y se está elaborando un real decreto -continuó-. La asociación ha estado luchando por que España tenga una autoridad independiente de investigación de tragedias con víctimas múltiples”. Pilar Vera recordó que llevan 12 años “denunciando que el informe que hizo esa comisión no solo no detectó las causas del siniestro, sino que, además, no es independiente para realizar su trabajo”.

Por otra parte, informó de que espera que el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la que forma parte la federación internacional de la que es presidenta, apruebe establecer, a escala mundial, el Día de las Víctimas de Accidentes Aéreos y de sus Familias. “Cada colectivo tiene su día, menos las víctimas”, denunció, a lo que añadió que se ha propuesto que ese día sea en el mes de febrero.

Simposio internacional en Las Palmas

Asimismo, Vera recordó que “conseguimos hace tres años que la OACI incluyera entre sus eventos más significativos del trienio 2019-20201 un debate, en forma de simposio o congreso, sobre la asistencia a víctimas”. “Yo le pedí al Gobierno de Canarias y al ministro de Fomento, el año pasado, que esto se celebrara en España, y el actual ministro lo apoyó. Hablé con el consejero de Transporte y apoyaba que se hiciera en Las Palmas -anunció-. Este simposio se iba a celebrar en octubre de este año, pero la pandemia ha hecho que se lleve al año que viene, y sería la primera vez en la historia de la OACI que se celebraría un encuentro internacional sobre asistencia a víctimas de accidentes aéreos”. Además, apuntó que está terminando de tramitar el convenio para que sea efectivo.

En cuanto a los actos conmemorativos previstos para hoy, en Madrid comenzarán a las 11.00 horas en la rosaleda del Parque Juan Carlos I, donde la asociación realizará un homenaje a las víctimas. Posteriormente, a las 12.30 horas, se llevará a cabo un acto en el Olivo con las placas de bronce del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se visitará el lugar de la tragedia.

Mientras, en Gran Canaria, los actos serán a las 10.30 horas en el monumento Luces en el Vacío, en el Mirador de La Caleta, y a las 12.30 horas en la Plaza de la Memoria 20.08.2008.