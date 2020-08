Fimucinema presenta los largometrajes, documentales y cortos a concurso

El 14º Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) desvela la selección de cuatro largometrajes de ficción, cuatro documentales y 23 cortometrajes que formarán parte de la sección oficial a concurso Fimucinema. Desde 2013, el festival desarrolla esta actividad paralela, coordinada por Manuel Díaz Noda, donde producciones de todo el mundo compiten en cuatro categorías establecidas: el Premio Alex North a la Mejor partitura original para un largometraje de ficción, y los premios Fimucinema

a Mejor partitura original para un documental, Mejor partitura original para un cortometraje y Mejor canción original. Por segundo año, el Espacio Cultural La Granja, situado en la planta baja de la Casa de la Cultura de Santa Cruz de Tenerife, vuelve a colaborar con Fimucinema albergando la proyección de los trabajos seleccionados.

Las sesiones, que tendrán lugar entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre, en horario de mañana y tarde, se ajustarán a los protocolos de seguridad sanitarios establecidos para asegurar al público un espacio libre de contagios donde disfrutar de la magia del cine y la música.

Este año, los principales países desde los que se han presentado películas han sido España, Estados Unidos, Italia, Canadá, Francia y Brasil. Dentro de este amplio abanico internacional, Fimucinema se congratula como cada año de contar también en su selección con un amplio y representativo conjunto de obras de producción canaria (Atentado, Lila, Norberta, Renacer, Soy), que evidencia la relevancia y competitividad del sector audiovisual en las Islas, contando, además, con firmas de compositores de gran talento y reincidentes en estos galardones como Fernando Ortí o Jonay Armas.

Estos músicos se integran en un conjunto de compositores seleccionados, donde se encuentran otros referentes ya veteranos en Fimucinema, como Josué Vergara (NonLiving, Segrelles. Ilustrador Universal), Iván Capillas (Living with Gaudí, Atentado), Alberto Torres (A Ninguna Parte), Daniel Trujillo (Su Vida en tus Manos, Al Otro Lado), Pablo Trujillo (Mujereando. El Quejío de la Diosa), Mathieu Alvado (Royal Madness, Blind Eye) y Ian Chen (Rag Doll). La selección de esta edición incluye otros nombres como

Zbigniew Preisner (Dear Child), Lolita Ritmanis (Blizzard of Souls), David Hadjadj (Long Time No See) y Carlos Martín Jara (ECO). Ritmanis forma parte de la creciente representación femenina dentro de los trabajos presentados a concurso y que han entrado en selección.