Gran Canaria y Lanzarote, los focos del coronavirus, están fuera de control

Gran Canaria es actualmente la isla canaria que más está sufriendo el azote de la segunda oleada de la crisis sanitaria del coronavirus, al igual que lo fue Tenerife en la primera ola de la pandemia.

Entre otras razones a las que se puede atribuir este aumento desmesurado de casos figuran los focos de ocio nocturno en varios puntos de su territorio, en especial, Las Palmas de Gran Canaria, que, posteriormente, se fueron propagando por otros lugares del Archipiélago. Así, la isla redonda presenta 129 contagios y Lanzarote, 99 por este motivo.

El Gobierno regional acordó ayer varias medidas excepcionales para frenar la difusión del coronavirus en Gran Canaria y Lanzarote, las dos islas más “calientes” del Archipiélago con más de 100 positivos por cada 100.000 habitantes. Unas medidas muy duras para unos lugares que están sufriendo el grueso de la Covid.

En los próximos 15 días se suspenderá cualquier tipo de acto o evento en el que haya más de 10 personas, ya sea deportivo, religioso, social, cultural, etc. Por otro lado, los establecimientos de restauración adelantarán su cierre a las 00.00 horas, en lugar de las 01.00, como estaba establecido hasta ahora.

También, se exige que las mascarillas sean obligatorias en el ámbito laboral en todo el Archipiélago, ya que se está convirtiendo en otro punto de contagios que hay que frenar.

Por otro lado, se recomienda en todas las islas que se limiten los encuentros sociales al ámbito de la convivencia estable familiar, reduciendo así al máximo los contactos fuera de los mismos para evitar peligros.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha decidido solicitar al Gobierno de España unos 100 rastreadores del Ejército para que refuercen el rastreo y seguimiento de positivos en las islas.

Igualmente, se reforzarán las pruebas PCR y se aumentarán los puntos de recogida de muestras, especialmente en Gran Canaria. Otro de los acuerdos ha sido el cribado de manera dirigida priorizando las zonas donde hay más positivos, como La Isleta, Barrio Atlántico y Guanarteme. Por ahora, el Gobierno canario no se plantea un confinamiento de alguna de estas zonas, pero no se descarta si la evolución no mejora.

Se activarán todos los efectivos de las policías locales, autonómica, Guardia Civil y Policía Nacional para trabajar de manera coordinada en lugares de mayor índice de contagios.