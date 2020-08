Jacobo y Apeh llegan a la Isla con las maletas cargadas de ilusión

Dos de las tres caras nuevas del CD Tenerife 2020-21, Jacobo González y Emmanuel Apeh procedentes del Celta B, llegaron a la Isla para comenzar la pretemporada junto a sus nuevos compañeros. Los dos futbolistas se mostraron ilusionados nada más pisar suelo tinerfeño. Ambos jugadores atendieron en clave blanquiazul a los medios de comunicación presentes en el aeropuerto Tenerife-Norte Los Rodeos.

Jacobo González, que viene con el papel de ser importante en los esquemas de Fran Fernández, se mostró ilusionado por su fichaje con el CD Tenerife. “Tenía muchas ganas de venir. Estoy deseando ponerme manos a la obra. Es un paso muy grande para mí. Lo primero, quiero jugar todo lo que pueda para ayudar al equipo al máximo y acabar siendo un jugador importante. Siempre he dicho que jugaré donde elija el entrenador, ya sea en la derecha, en la izquierda o en cualquier otra posición. Me pelearé con quien toque por un puesto. Como comenté el otro día, me llamó mucho el tema de la afición en la Isla: me apetece mucho y necesito el empujón de la gente, ya que no lo he vivido en mis anteriores equipos, pues en un filial es complicado. Me han hablado muy bien de este club. Soy un tipo luchador, ambicioso y que no da un balón por perdido”, aseguró. El nuevo extremo blanquiazul jugó dos partidos con el primer equipo ante el Barça, donde salió de titular, y en el último partido de LaLiga Santander frente al Español, donde el Celta se jugaba la permanencia.

Por su parte, su compañero en el Celta B, Emmanuel Apeh, llega con la ilusión de marcar muchos goles con el representativo. El delantero nigeriano afronta este nuevo reto con muchas ganas. “Estoy contento. Vengo con mucha ilusión y con ganas de estar en este gran club. Todavía es pronto, así que no me marco retos más allá de trabajar semana a semana; toca ir paso a paso. Los delanteros vivimos de los goles, pero no me fijo una cifra. Tengo muchas ganas de estar ante nuestra afición. Lo daré todo por el equipo para que nuestra hinchada esté contenta con nosotros”.

El tercer refuerzo anunciado por el CD Tenerife, Gio Zarfino, de momento no viajará a la Isla por recomendación de los juristas del club tras la amenaza del Extremadura de llevar el caso a la justicia ordinaria. El club de Almendralejo quiere sacar tajada con un traspaso, pero el CD Tenerife y el jugador se acogieron a una cláusula liberatoria que hay en su contrato de la cesión por un año a otro club en el caso de que descendiera el Extremadura a Segunda División B, como así sucedió. Más tarde o más temprano el centrocampista uruguayo será jugador blanquiazul.

Plantilla, cuerpo técnico y empleados del club se someterán hoy a las pruebas diagnósticas de Covid-19, para realizar el primer entrenamiento el jueves.