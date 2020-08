‘Nomads’, entre las 20 mejores instantáneas de lo que va de siglo

Se hizo esperar por la pandemia, pero el fotógrafo palmero Emilio Barrionuevo ya tiene en sus manos el libro Quintessence 2000-2020, una publicación que recopila las mejores instantáneas tomadas en lo que va de siglo, y entre las que se encuentra una perteneciente al proyecto Nomads, gracias al cual este profesional de la Isla Bonita también se alzó con el Premio Lux -de los más prestigiosos del sector en España- en 2017. La selección de imágenes que componen las 512 páginas de la obra, además, serán expuestas en el Ayuntamiento de la ciudad de Linz (Austria) en noviembre, siempre que las condiciones sanitarias derivadas del coronavirus lo permitan.

A través de un correo electrónico, el día 11 de este mes Trierenberg Super Circuit, editora del libro y organizadora del concurso de fotografía artística más grande del planeta, hacía saber a Barrionuevo que el libro iba a ver la luz, y que los planes de realizar una muestra colectiva en tierras austriacas con las 1.000 creaciones ganadoras seguía en pie pese a la Covid-19, después de haberla pospuesto precisamente por este motivo. “Este éxito, definitivamente, refleja lo que representas: estás en la élite de la escena fotográfica internacional”, rezaba el escrito, en el que se especificaba que el retrato del palmero había pasado, en primer término, el corte de las 1.500 mejores obras -de entre más de millón y medio de aspirantes-, para, finalmente, ser distinguida con un puesto en la publicación.

No sería hasta la semana pasada que el autor de una instantánea digna de tal reconocimiento se hiciera con un ejemplar. “Para mí es un honor que la publiquen y que valoren el trabajo de uno. Ahí es donde ves la importancia de las redes sociales y darte a conocer, porque fue por donde me contactaron, y estoy seguro que así fue como me conocieron”, explicaba a DIARIO DE AVISOS Emilio Barrionuevo. Según cuenta, el propio director de la Trierenberg Super Circuit, Chris Hinterobermaier, le envió un mensaje a principios de año asegurándole que había entrado a formar parte del certamen y que la fotografía en cuestión estaba entre las 1.500 que, bajo el punto de vista del jurado del concurso, desprendía mayor calidad artística. Este hecho, que en un principio dejó perplejo a Barrionuevo por lo inesperado de la postulación, reconoce que le hizo pensar acerca del empeño que había tenido hasta la fecha de publicar, en Facebook, Instagram y otras plataformas el fruto de su labor; que el que siembra, tarde o temprano, acaba recogiendo.

“Esto es para más trabajo”, admite el palmero, en referencia a que cada vez que le otorgan un galardón -si bien este último supone un gran logro en su carrera profesional- se incrementa el número de solicitudes para hacer sesiones con él. De hecho, en el preciso instante en que atiende a este periódico, se hallaba a punto de dar comienzo a un pase en el barrio de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane. Pone como ejemplo de ese efecto llamada cuando participó como ponente en un foro internacional denominado Una historia en cada click en Colombia, con algunos de sus compañeros con presencia más notoria en el mundillo, momento a partir del cual se tuvo que hacer cargo de una amplia demanda de sus servicios; síntoma, sin duda, de que no solo se le distingue fuera de las Islas o de España, sino que también es profeta en su tierra.

Emilio Barrionuevo posee un extenso palmarés de premios y publicaciones de alto nivel en los que ha triunfado, tales como el ya mencionado Premio Lux (2017), el Portrait Photo Award (2017), una mención de honor en los International Photographer of the Year (2018) o dos menciones adicionales en los Monochrome Photography Awards International Black and White (2017), entre otros tantos reconocimientos, que se suman a escaparates tan exclusivos como la revista Vogue Italia, National Geographic (en la modalidad de retrato y desnudo artístico), Vanity Fair o la exposición anual de PHotoEspaña. Cabe recordar también que, durante el confinamiento, quiso plasmar en el proyecto El año que reinó el silencio los sentimientos que rodeaban a sanitarios y autoridades, así como los que se palpaban en las calles palmeras.