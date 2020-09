Curso escolar en época de pandemia

El curso escolar comenzará en septiembre en un momento donde la Covid-19 está expandiéndose más en España. Ni que decir tiene, que la preocupación, el miedo y la incógnita invaden a millones de padres de familias, especialmente ante el riesgo de que sus hijos sean contagiados por el coronavirus. Del mismo modo, la mascarilla finalmente sí será obligatoria en las aulas con carácter general a partir de los seis años, también en Canarias, en cuyo protocolo presentado en julio este uso solo era obligado si el alumno salía del aula y no mientras se encontraba en clase “con su grupo estable de convivencia”. Así se recoge en el documento presentado el pasado jueves por el Gobierno central, que añade otras cuestiones como que se tomará la temperatura antes de entrar en clase. Según avanzó la ministra de Educación, Isabel Celáa en rueda de prensa, acompañada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa y de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, existe consenso con las comunidades autónomas, que avalaron este documento durante la sexta Conferencia Sectorial celebrada para abordar la vuelta a las clases, excepto País Vasco, que se ha abstenido sobre estas medidas anunciadas.

Por otro lado, muchos padres se preguntan si los niños de seis años podrán aguantar la mascarilla durante las horas de clase. Sin duda, serán los expertos los que puedan valorar la citada situación, especialmente tratándose de habitáculos cerrados y de edades muy tempranas. En lo que respecta al absentismo escolar, una preocupación que también han mostrado las AMPAS canarias al constatar familias que se cuestionan si es legal no llevar a sus hijos a clase durante la pandemia ante el miedo por el contagio, se ha encargado un informe jurídico y en base a él actuarán las comunidades autónomas. No obstante, el Ministerio recuerda que “la Educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años”. Yo pensé que la Educación era un derecho y no una obligación como dice el Ministerio.

Por otro lado, hay que recordar que Alemania cerró dos colegios solo cinco días después de reabrirlos. Esto ocurre en medio de la controversia por si es adecuado reabrir los colegios en plena pandemia con el riesgo que eso puede suponer. “Advertimos en contra de la idea de que los niños no desempeñan ningún papel en la pandemia y en la transmisión”, señaló la sociedad de virología, el cual subraya que “la falta de medidas de prevención y control pueden conducir en poco tiempo a brotes que obliguen a un nuevo cierre de escuelas”.

En cuanto a las dudas de los padres o los que piensan en negarse a enviar a sus hijos a clase cuando empiece el curso escolar, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, señaló que el riesgo de la educación presencial durante esta fase de la pandemia es menor que el beneficio. De la misma manera, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recuerda que los niños se pueden también infectar en casa, que la incidencia y la gravedad del covid-19 en ellos es menor y que no los podemos convertir en “niños burbuja” como sí debemos hacer con los mayores, que corren mucho más riesgo si contraen la enfermedad.

“La infección de sus hijos no se tiene por qué producir en el colegio. Se puede producir en el parque, cuando ven a sus primos, cuando el padre que vaya a trabajar se infecte en el trabajo y lo transmita luego en el seno familiar…”, dijo Simón. “Tenemos que entender que los niños no pueden ser nuestros niños burbujas. Sí que tenemos que tener personas mayores burbuja, porque tienen un riesgo de fallecimiento muy alto”.

El riesgo para los menores existe, pero es pequeño. “Es verdad que tenemos muchos más casos en niños, que puede haber contagios en colegios, pero creo que ahora los riesgos son muy bajos con las medidas que estamos teniendo”, explicó. “Entre los menores de 10 años, la tasa de hospitalización es del 1% (un 8% de ellos acaban en la UCI), la letalidad es del 0%”. En esa franja de edad, la incidencia es de unos 80 casos por 100.000 habitantes.

Así pues, pues, el curso escolar comenzará bajo el criterio de los especialistas del Gobierno central y del Ministerio de Sanidad, junto con la aprobación de las autoridades autónomas. Esperemos y confiemos que el curso escolar se desarrolle con normalidad y que los contagios no se produzcan por una decisión institucional apresurada.