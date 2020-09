Dos buenas variantes para el ataque

Juan Carlos Cordero presentó en la tarde de ayer a Manu Apeh y Jacobo, dos de los atacantes que se han sumado este verano al proyecto blanquiazul. Ambos ya han jugado en los amistosos que el equipo disputó en Pinatar, e incluso Apeh ya sabe lo que es marcar siendo blanquiazul.

El director deportivo destacó que el nigeriano es un delantero centro “potente, goleador, que juega al espacio, que ya ha debutado en Primera División y que viene con muchas ganas e ilusión”. Cordero está convencido de que “puede aportarnos mucho y en esta categoría puede ser importante, porque, además, tiene un gran juego aéreo”.

Sobre Jacobo González resaltó que es “versátil, que puede jugar de segunda punta, en las bandas e incluso de delantero centro; tiene buen balón parado y nos da opciones en ataque, en las bandas y en los espacios”, dijo.

Ambos proceden del filial del RC Celta de Vigo y los dos prometen aportar mucho trabajo para dejar al equipo lo más arriba posible: “Soy delantero, vengo para trabajar, crecer y jugar, depende de mí. Quiero tener la oportunidad de jugar y trabajaré para eso. No me pongo una cifra de goles, solo mucho trabajo. Tenemos un grupo fuerte y trabajador para competir en LaLiga SmartBank, que no es fácil”, señaló Apeh.

Su compañero, el madrileño Jacobo, reconoció que es un futbolista que va “por rachas” y que aporta más según en la posición en la que juegue: “A veces te encuentras mejor en una posición, no sabría decir una posición exacta. El míster decide, no es que me guste más una que otra”, señaló el exfutbolista del cuadro gallego.