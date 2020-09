Javier Rodríguez Medina: “La colaboración municipal es clave en el nuevo modelo de gestión insular de los residuos”

La gestión de los residuos es uno de los aspectos más importantes que debe abordar una administración pública. El Cabildo de Tenerife está tramitando la adjudicación del nuevo contrato de residuos, por importe de 715 millones de euros, a gestionar en 19 años. DIARIO DE AVISOS ha hablado sobre este asunto con el consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina.

-Están terminando la tramitación del concurso de residuos, uno de los más importantes de la historia del Cabildo, ¿qué va a suponer para la isla?

“Sin duda, un cambio de paradigma y filosofía en la gestión de los residuos, apostando de forma significativa por evitar la derivación de residuos a la celda de vertidos; de esta manera, se aumentará el porcentaje de recuperación, consiguiendo cumplir con el objetivo que nos hemos establecido en este mandato: convertir los residuos en recursos”.

-¿Qué novedades aporta al tratamiento de residuos en la actualidad?

“El hecho más significativo es que hasta ahora se ha estado pagando a la empresa concesionaria por el volumen de residuos que entra en el Complejo Ambiental de Tenerife (Arico); con el nuevo contrato, se abonará una parte fija y una parte variable, que será mayor cuando mayor sea el grado de recuperación. Por lo tanto, la nueva empresa concesionaria tendrá incentivos para tratar de recuperar el máximo volumen de residuos posibles. Uno de los beneficios más inmediatos es que la vida útil de la celda se prolongará”.

-¿Con qué objetivos cumplidos en el área de residuos le gustaría acabar la legislatura?

“Con un mayor y mejor tratamiento de la materia orgánica no recogida de forma selectiva, y que la ciudadanía vaya siendo más sensible con la necesidad de la separación en origen. Espero que los municipios vayan implantando el quinto contenedor, el que recoge solo la materia orgánica, para conseguir separar en origen”.

-¿Cómo está la gestión de residuos en Tenerife?

“Con el nuevo contrato mejoraremos de forma significativa la gestión. No cabe duda que, para conseguir que los dos procesos principales, tanto la recogida como la gestión, caminen de forma acompasada es necesario contar con la complicidad de los ayuntamientos, porque los 31 municipios de la isla son los que tienen la competencia en recogida. Si nosotros sacamos este ambicioso contrato, pero los municipios no se ajustan a las nuevas pautas que establece Europa para mejorar el porcentaje de residuos recogidos en origen, al final vamos a cometer los mismos errores del pasado. Por eso importante engarzar las políticas insulares con las municipales”

-¿Cuál ha sido su participación en este procedimiento?

“Ninguna, porque poseo acciones en una de las empresas que ha participado en el concurso, Valoriza, y en aras de la pulcritud en el procedimiento no he intervenido en ningún momento, ni en la mesa de contratación ni en la tramitación, como no podría ser de otra manera”.

-¿Desde cuándo tiene acciones en esa empresa?

“Desde hace años y nada más tomar posesión del cargo informé de ello y lo notifiqué en la web de transparencia, donde cualquiera puede comprobarlo. Igual que informé en el mandato anterior”.

¿Cuándo espera que se resuelva el procedimiento?

“Estamos en la fase final del procedimiento. Ya se ha procedido a la apertura de todos los sobres, y por lo tanto, esperamos que antes del 31 de diciembre podamos tener al nuevo adjudicatario del servicio”.

-¿Qué tipo de complejo medioambiental quiere para el futuro?

“Un complejo ambiental sostenible en el que se favorezca la recuperación y la economía circular y se derive la menor cantidad de residuos a la celda de vertido. Por eso hemos impulsado iniciativas y obras, como la ampliación de la planta de clasificación y selección de envases, puesto que la ciudadanía de Tenerife cada día separa más en los contenedores amarillos y era necesario ampliar la capacidad, que ya se encontraba obsoleta. No nos podíamos permitir exigir a la ciudadanía que separe en origen y luego el Cabildo no fuera capaz de tratar esos envases de forma adecuada. Otra obra importante ha sido la puesta en marcha de la planta de bioestabilizado del complejo, parada desde el año 2018. Con esto se consigue tratar de forma adecuada la fracción resto (los residuos que no se separan en origen) y dejar de enterrar 78.000 toneladas al año. Hoy mismo, en el Consejo de Gobierno Insular, hemos traído el expediente para acabar con el histórico problema de los lixiviados que se generan en el vertedero más antiguo , una cuestión que siempre ha generado especial sensibilidad y que queríamos solucionar. También hemos aprobado la retirada de la chatarra abandonada en el complejo. Estas y otras acciones consiguen que el Complejo Ambiental de Tenerife deje de verse como un vertedero para ser una instalación más moderna y sostenible”.