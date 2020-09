La Fundación CajaCanarias reabre su Espacio Cultural La Laguna ‘Contando y recontando con las Guerrilla Girls’

La Fundación CajaCanarias inaugura este viernes, 4 de septiembre, la exposición Contando y recontando con las Guerrilla Girls, que permanecerá abierta al público en su Espacio Cultural La Laguna (Plaza del Adelantado, 1) hasta el próximo 30 de diciembre, con entrada gratuita y de lunes a viernes (10:00-13:00 y 17:30-20:00), así como los sábados (10:00-13:30 horas). Toda la información en relación a esta muestra se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com .

Comisariada por Xabier Arakistain, Contando y recontando con las Guerrilla Girls reúne buena parte de los carteles, hasta un total de 51, que este colectivo artístico estadounidense ha dedicado a contar la anecdótica presencia de mujeres en galerías, exposiciones, instituciones artísticas, etc. Carteles que, a la luz de la perspectiva feminista, analizan el campo del arte en EE.UU., en Europa y en otros contextos. El título de la exposición, de este modo, juega, además, con otras acepciones del verbo “contar”: tanto hacerlo con alguien a modo de aliada, como desde la óptica semántica de relatar historias, en este caso que retratan el mundo desde la perspectiva de las mujeres y transmiten el conocimiento feminista entre generaciones que las Guerrilla Girls llevan 35 años exponiendo en su trabajo.

La muestra se complementa con la proyección del documental titulado Guerrillas in our midst (1995), en el que diferentes galeristas de arte reflexionan sobre las acciones reivindicativas del grupo. Realizado por Amy Harrison, esta pieza cinematográfica tenía previsto su visionado en el marco del Foro Enciende la Tierra CajaCanarias 2020, de la misma manera que dos de las fundadoras de las Guerrilla Girls (Apodadas Käthe Kollwitz y Frida Kahlo en honor a mujeres insignes ya fallecidas), iban a ser protagonistas de la segunda mesa de diálogo si bien, debido a la crisis derivada por el Covid-19, ambas actividades tuvieron que ser suspendidas. En el marco de la muestra, y cumpliendo las limitaciones de aforo y normativa de seguridad vigente durante el período de apertura de la exposición, cada jueves, a partir del próximo 17 de septiembre, se celebrarán sesiones de proyección de Guerrillas in our midst, con inscripción previa y gratuita a través de www.cajacanarias.com .

Las Guerrilla Girls se constituyeron en Nueva York, en 1985, como reacción a la exposición An International Survey of Recent Painting and Sculpture, programada en el MoMA un año antes y que únicamente incluía 13 mujeres entre un elenco total de 169 artistas presentes en la muestra. Desde el principio, el trabajo del colectivo artístico feminista estadounidense, que ellas mismas definen como “la conciencia del mundo del arte”, utilizó la fuerza estadística como método para visibilizar la exclusión, opresión y explotación de las mujeres en el campo del arte. De hecho, desde que el feminismo señala el “sexo” como base de la desigualdad entre hombres y mujeres, contar el “sexo” revela numéricamente esa desigualdad. “Una idea saca su valor de la experiencia que resume y del método que inaugura”, apuntó Simone de Beauvoir, y desde esta perspectiva, a menudo, contar en diferentes ámbitos la presencia/ausencia de las mujeres tiene efectos catárticos, se convierte en una herramienta de toma de conciencia feminista.