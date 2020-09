La surrealista llamada de ‘El hormiguero’: “No quiero 6.000 euros; no me gusta el programa”

Uno de los momentos más esperados de El Hormiguero es aquel en el que Pablo Motos regala dinero llamando a un número de teléfono al azar. Debido a lo curioso de la situación se han dado multitud de anécdotas, pero pocas como la de ayer.

Cuando Motos, acompañado por el humorista Joaquín Reyes, llamaba a un teléfono mientras todo el plató quedaba en silencio, llegó la pregunta: “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”. Comoquiera que el hombre no respondía, Reyes dijo que la llamada llegaba del “famosísimo programa”, por lo que el hombre, comedido, se disculpó: “Lo siento, es que no lo veo”.

La siguiente ‘afortunada’ fue tajante. Cuando le hicieron la misma pregunta, tras identificarse, enmudeció al plató, a Motos y a Reyes: “No lo veo nunca, no me gusta”. Pese a la insistencia por “entregarle” 6.000 euros, la mujer los rechazó, también de forma tajante.

“No lo veo nunca, no me gusta”

“yo no quiero tanto dinero”…

Hemos intentado regalar la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ dos veces a la misma persona y sin éxito #JoaquínReyesEH pic.twitter.com/ASwur4tkrx

— El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2020