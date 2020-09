Martín afronta una “semana vital” para evitar el crack total del turismo

“En estos días se tienen que tomar decisiones importantes para que Tenerife no pierda su temporada alta y evite la caída en la ruina”. No se anduvo ayer por las ramas el presidente del Cabildo insular, Pedro Martín, a la hora de explicar a DIARIO DE AVISOS una estrategia cuyo objetivo principal es salvar en lo posible la temporada de invierno y, por ende, evitar un crack absoluto en el turismo de la Isla, de por sí seriamente perjudicado desde el confinamiento y que ya perdió el verano por mor de la pandemia actual.

Tiene Martín hoy la oportunidad de tratar directamente con la ministra del sector, Reyes Maroto, que esta tarde se verá en la capital tinerfeña con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, y otros representantes de administraciones y empresas del sector. En la cita se debatirá, precisamente, cómo afrontar lo que resta de año. “Para nosotros es fundamental recuperar a los británicos”, insiste el socialista, a sabiendas de que la tasa de contagios en Tenerife sí supera el corte fijado por Gobiernos como el del Reino Unido o Alemania, dado que en las dos últimas semanas los nuevos positivos en la Isla fueron 52 por cada 100.000 habitantes, cifra que se reduce a 29 si se toma como referencia los últimos siete días.

En todo caso, lejos de los 100 por cada 100.000 que se exigen en los dos países claves para nuestro turismo, y que lamentablemente Gran Canaria y otras islas, tras la especial incidencia de la segunda ola en las mismas, está lejos de cumplir.

También aspira Pedro Martín a que la ministra se comprometa a que en octubre comiencen a realizarse los test PCR en los aeropuertos. “Le trasladaremos que tanto los empresarios como el Cabildo y el Gobierno canario estamos dispuestos a financiar parte de estos test”, anunció el mandatario insular, a quien no se le escapa que “son importantísimas las negociaciones diplomáticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno estatal para intentar recuperar al Reino Unido”, si bien no pierde de vista a un turista alemán que “será clave y nos servirá de colchón para no perder la temporada de invierno”.

Pero sobre lo que no dejó lugar a dudas es la importancia de la estrategia que se adopte la semana que viene, porque “nos la jugamos”, insistió de nuevo Pedro Martín.