Yanely Hernández: “Me quedo como la conductora de ‘Ríete tú’, mi proyecto estrella”

Permanece en Televisión Canaria, pero en otra clave. Yanely Hernández deja el espacio de teatro cómico para dedicarse en exclusiva a Ríete tú, un programa (un traje a su medida) que regresará a las pantallas en octubre ampliamente renovado.

-¿Qué te cuentas?

“Pues, que empiezo una nueva etapa profesional. Dejo En otra clave y quedo como conductora de Ríete tú. También, en la televisión autonómica. Haré de presentadora, de actriz y de cantante. El programa se reconvierte en un auténtico Late Night Show [en español, franja del final de la noche]”.

-¿Con qué novedades?

“Este año tendremos colaboradores de la talla de Jennifer Artiles, Mingo Ávila y Maestro Florido, que llega con unos registros muy distintos a los habituales. De la temporada anterior solo continuamos Piedra Pómez y yo. Viene con tantos cambios que será nuevo, aunque con el mismo nombre”.

-¿Hasta cuándo hay que esperar para verlo?

“Comenzaremos en octubre, una vez a la semana. Todavía no se ha asignado el día”.

-¿Habrá público?

“En la medida en la que la crisis sanitaria lo permita, con la opción de hacerlo sin público. En esencia, este es un programa pensado para el consumo de la gente que está en casa”.

-¿Abres un paréntesis para volcarte en otros proyectos?

“Sí. Ríete tú constituye el proyecto estrella. Y, por supuesto, voy a seguir siendo uno de los rostros de Televisión Canaria, que es mi casa”.

-¿Qué esperas?

“Hacer sonreír, amenizar las noches y ofrecer algo diferente. Contaremos con invitados de lujo, divertidos, y colaboradores fijos. El formato incorpora más contenidos. Será más dinámico, con mucho humor”.

-¿Aparte de eso?

“Estoy en el rodaje de una película, que se titula La piel del volcán. La dirige Armando Ravelo y está producida por Las Hormigas Negras”.

-¡No blancas!

“¡Negras!”.

-¿De qué va?

“Es del género dramático, un camino que hacía mucho tiempo que no exploraba. Estoy muy contenta con la experiencia [junto a Mingo Ruano, Maykol Hernández en los papeles principales. Tres historias se interrelacionan tras el hallazgo de unos huesos en un yacimiento. Colabora el Ayuntamiento de Telde y participa Televisión Canaria]. A principios de octubre estrenaré un espectáculo unipersonal en el Teatro Guiniguada [Las Palmas de Gran Canaria], que es una comedia falsamente inspirada en hechos reales: En estado de show”.

-¿Y Carmita?

“Por ahora, se va a Fuerteventura con las cabras… Todos los personajes que he hecho forman parte de mí y siempre estarán conmigo”.

-¿A quién te gustaría llevar especialmente al programa?

“Me encantaría, por ilusión personal, a Miguel Ángel Silvestre [carcajada]. El Duque [ en la serie Sin tetas no hay paraíso] es un capricho mío”.

-¿Dónde se habrá metido?

[Risa] “En mi mente, seguro. En mi memoria y en mi retina”.

-¿Qué error resultó ser un acierto con el paso del tiempo?

“Errores en mi vida en general no recuerdo ninguno. Mi carrera como artista la he forjado a base de saber cuáles son mis limitaciones. Por ejemplo, nunca me imaginé que tener cierta dislexia, que es un problema para muchas cosas, me haya permitido interpretar grandes personajes, como el de Carmela. Son aspectos que uno ve de sí mismo como limitaciones pero que al final entiendes que son los que te conforman como artista”.

-¿Qué has aprendido?

“A conocerme y a hacer de los defectos virtudes. Ir hacia adelante con la ilusión de cada día es una oportunidad que procuro no dejar escapar. Sería una desagradecida”.

-¿Cuál es tu momento del día preferido?

“La noche, sin duda. Soy como una gata. Es cuando más clara tengo la mente, más energía… Siempre, desde niña”.

-¿Todos tus espejos te conocen bien?

“¡Sí!, claro. Y estoy bastante conforme con lo que veo. Me siento bien porque, primero, me acompaña la salud y, luego, mi físico es magnífico para una actriz en el sentido de que es dúctil, moldeable. No soy ni muy guapa ni muy fea. Dependiendo de cómo me dé la luz o de cuántas copas tenga el interlocutor, puedo salir ganando”.

-Abundan los chistes sobre eso. Uno dice que no hay mujer fea, sino copas de menos. Y, al revés, algunos tipos son tan engreídos que solo empinan el codo y presumen de trompa. Si se tragan el orgullo se envenenan.

“Si bebes, no presumas”.

-¿Cómo superas tus miedos? Sin recurrir a la botella…

“El miedo se supera riendo. No creo que lo contrario a la risa sea el llanto”.

-Se suele llorar de risa…

“Normalmente, la risa sirve para liberar el miedo. Por eso, nos solemos reír de situaciones extravagantes y fuertes. Nos reímos en un velatorio… Cuando necesitamos descargar tensión”.

-¡Ríete tú!

“No es el único detonante, al igual que tampoco la alegría”.

-Se ríen hasta de las desgracias, ajenas y propias…

“¡Reacciones emocionales!”.

-¿Qué libro no te ha apetecido leer? Por la razón que fuera: el título, la cubierta, el número de páginas, la autoría, el argumento, la temática… Regalado o recomendado.

“Uno que dejé porque no me gustaba nada fue el de Cincuenta sombras de Grey [Fifty Shades of Grey, una novela de la británica E. L. James]”.

-¡Una trilogía!

“¡Un, dos tres! Ni el primero ni el segundo ni el tercero. Sin embargo, hice una obra parodiándolo, Sin sombra de Grey, con la que me lo pasé genial”.