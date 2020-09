Patricia Baute gana el último patinete

/

Patricia Baute Ramos se ha convertido en la ganadora del último de los seis patinetes eléctricos que DIARIO DE AVISOS ha sorteado en colaboración con Canaauto BMW desde el pasado de mes de enero, en una promoción que ha tenido una gran acogida entre sus lectores que, cada mes, se animaron a participar con la entrega de cupones.

Esta vecina de Añaza se ha convertido así en la última afortunada en lograr el patinete y se mostró muy satisfecha al recogerlo en las instalaciones de Canaauto BMW en La Laguna.

Patricia Baute explicó que participó en los sorteos del patinete de principios de año, sin tanta suerte, volviendo a probar fortuna en este último. “La verdad es que suelo participar en sorteos aunque nunca me había tocado nada -relató-. Yo hay veces que cuando veo sorteos, si tengo el periódico a mano, en el trabajo o en casa, pues si es algo que me interesa participo”, como en el caso de este patinete eléctrico.

“La verdad es que pensaba que fuera para los hijos de mi pareja, que tienen 10 y 7 años, porque creía que era más pequeño”, por lo que reconoció que “cuando he visto que es más grande, pues probablemente ahora lo usaremos más el padre y yo, pero cuando lo vean los hijos de mi pareja alucinarán”, bromeó. Hasta la hija en común de dos años y medio que tienen ha querido probarlo ya. “Lo vio y ya se quería subir… pero todavía es pequeña”, añadió esta vecina de 41 años.

Patricia Baute indicó que lo más probable es que utilice el patinete sobre todo para pasear. “Yo trabajo en La Laguna, y lo subiré para pasear y cuando salga con los niños. Vivo en Añaza y cuando salgo a pasear es a Santa Cruz o La Laguna, y como tenemos la suerte de tener una furgoneta pues lo cargaremos y a pasear, y lo disfrutaremos toda la familia”, explicó.

También para realizar algunos recados. “Cuando haya que hacer alguna diligencia pues es mucho más fácil, porque a lo mejor dejas el coche alejado y lo coges para hacer la diligencia. Yo, por ejemplo, normalmente lo dejo en la zona del Parque Marítimo y después tienes que caminar, pues para eso me viene genial”, añadió.

Patricia Baute Ramos recogió el patinete en las instalaciones de Canaauto en La Laguna.

Patricia Baute se trasladó a las instalaciones de Canaauto para recoger el patinete de BMW, modelo X2 City; aunque reconoció que no se atrevió a probarlo allí mismo. “Por las explicaciones que me dieron parece fácil, pero no lo probé porque la verdad es que suelo ser un peligro, y con todos los coches y motos allí yo no me arriesgaba”, bromeó al respecto. “Tal y como lo explicaron parece bastante sencillo, pero le cogí respeto cuando vi que era tan grande en comparación a otros… -continuó explicando- Y como yo soy torpe prefiero hacerlo en una plaza y donde no haya nadie ni ningún obstáculo, por si acaso, hasta que le coja el truco”.

Ligero, compacto y plegable

Se trata de un scooter pedelec eléctrico, cuyo valor en el mercado supera los 2.300 euros. Ligero, compacto y plegable, se adapta fácilmente al maletero de los coches pequeños y puede llevarse tanto en la guagua como en el tranvía. Este patinete no solo permite circular sin problemas ni emisiones, sino atravesar con rapidez la ciudad, evitando el tráfico, a velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Dispone de un pedal que es el que regula la velocidad y que permite mantenerla constante a la seleccionada por el usuario. Además, cuenta con una toma de carga externa que permite cargarlo en un enchufe corriente.

Desde Canaauto ponen en valor el patinete eléctrico sorteado con DIARIO DE AVISOS: “BMW apuesta por este tipo de vehículos. La idea de la marca es que todo sea más limpio y más respetuoso con el medioambiente”.