Semana clave para el turismo

Canarias entra en una semana clave. No solo porque antes del día 30 Gobierno, sindicatos y patronal tienen que pactar la prórroga de los ERTE [no se entendería lo contrario], sino porque es en esta semana cuando deben estar cerrados los acuerdos de los corredores seguros para que el Archipiélago pueda salvar la temporada de invierno turística.

Mañana, los ministros de Turismo de los países miembros de la Unión Europea se reúnen con la intención de aunar criterios para poner en marcha estos corredores. Una reunión que muchos empresarios lamentan que llegue tan tarde, pero en la que todos, incluido el Gobierno canario, tienen puestas sus esperanzas. De no llegarse a un acuerdo, la temporada turística (con las restricciones de Reino Unido y Alemania) se perdería y sería un verdadero drama para el sector turístico.

Este año, el turismo ha perdido casi seis meses de trabajo. Lejos quedan esas cifras récord de 15,9 millones de visitantes. Con suerte, y si no perdemos la temporada de invierno, Canarias podría cerrar el año con algo más de 3 millones de visitantes. Para ello, hay que actuar en varias directrices.

La primera de todas es reducir el nivel de contagios. En estos momentos, Tenerife tiene el semáforo en rojo, pero las cifras no son del todo malas (50,23 contagios por cada 100 habitantes). Aún así, el consejero insular del Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, insistió en que es “trabajo de todos” ser responsables para reducir estas cifras. La segunda variable es cómo están los principales países emisores. En este caso, Reino Unido, Alemania o Países Bajos. “Cuando se abrieron las fronteras en junio, el nivel de contagios era superior en estos países que en España. Por eso, es importante que todos los países tengamos niveles de contagio similares”. Junto a esta variable se une la propia percepción de los ciudadanos. “Si una persona, por mucho que vea que el nivel de contagios en el país al que va a ir es más bajo, no quiere volar, no lo hará. Hay un estudio que ha hecho el Cabildo que, precisamente, apunta que el 18% de las personas no están dispuesta a coger un avión en estos momentos”. A todas estas variables se unen decisiones tardías o erróneas que no han dependido de Canarias, como por ejemplo, el retraso de la UE a implantar corredores seguros. “Solo cuando Reino Unido impuso cuarentenas a países miembros, Europa comenzó a ver el peligro. Eso más allá de que algunos pensemos que en la decisión de Reino Unido había más motivos políticos que sanitarios, ya que las cifras de contagios de ellos eran mucho peores que las españolas”. Ya se han dado cuenta de que los corredores son la única forma de reactivar las fronteras. En esto también han tenido que ver los operadores turísticos de los países emisores de Canarias.

Turoperadores como TUI, por ejemplo, y empresas de transporte aéreo como British Airways han presionado duramente a los Gobiernos de sus países para que levanten estas restricciones, porque, si bien, durante el verano estas no afectaron del todo a las empresas porque había otros rumbos que elegir; en invierno Canarias es el único destino que puede salvar a estas empresas de una situación crítica. “En estos momentos”, explicó Martín Plata, “el Archipiélago es el salvavidas de muchas de estas empresas”.

Con todo esto, queda una pregunta clave que, además, se hacen todos los empresarios del sector turístico: en caso de que las negociaciones del Ministerio de Exteriores den sus frutos y se aprueben los corredores seguros con países como Alemania o Reino Unido, ¿cómo se harán los test PCR? ¿Está todo preparado para que, de inmediato, se pongan en marcha? ¿Se harán los test en los aeropuertos?

Todas estas preguntas deberían estar reflejadas en el protocolo que el Ministerio de Turismo ha preparado con el Gobierno de Canarias. “Sería impensable”, aseguró Martín Plata, “que una vez que se anuncien los corredores seguros haya que esperar por estos protocolos. Lo normal es que se haya trabajado paralelamente para que se pongan en marcha de inmediato, pero es cierto que esa no es una competencia del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias”. Lo que sí ha hecho el Cabildo de Tenerife es aprobar una partida de 1 millón de euros para sufragar estos test y poner a disposición de los turistas alojamientos para en el caso de que tengan que pasar cuarentena en la Isla. Martín Plata recordó, además, que también hay que ponerse de acuerdo en el tipo de test que deben realizarse. Nosotros apostamos por los PCR, pero, por ejemplo, Alemania quiere otros, “por lo que en esto también habrá que ponerse de acuerdo”. El consejero entiende las dudas de los empresarios que temen que una vez aprobados los corredores se empiece a trabajar en el protocolo, pero insistió en que “sería impensable. Todo debe estar preparado para comenzar ya”.

En cuanto a implantar los corredores seguros en el territorio español, Martín Plata dudó de que pueda aplicarse. “Legalmente no creo que se pueda justificar que de Madrid a Sevilla se pueda ir en coche y que de Sevilla a Tenerife, por ejemplo, se tenga que hacer un test. Habría que ver su viabilidad legal”. Lo cierto es que todo esto se decidirá esta semana.