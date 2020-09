Un taller de fotografía propone abandonar el ‘modo automático’ y adentrarse en la creación artística

Que la cámara fotográfica se convierta en una herramienta artística a semejanza de lo que supone el pincel para un pintor. Justo ese es el objetivo que se plantea el realizador cinematográfico Eduardo Pedreira Ferrer con los talleres intensivos de fotografía que va a impartir este jueves, 10 de septiembre, y el próximo, día 17, en la Biblioteca Municipal Central TEA (TEA Tenerife Espacio de las Artes), en la capital tinerfeña. Ambas sesiones, de carácter gratuito previa inscripción (teléfono 922 849 060), se van a desarrollar de 16.00 a 19.00 horas. Además, la idea es que esta propuesta formativa se traslade en octubre tanto a la Biblioteca Municipal de Añaza como a la de Ofra.

“El taller se divide en dos partes, una de nivel inicial y otra de avanzado, que se corresponden, respectivamente, con cada una de las sesiones de las que consta”, explica este español nacido en Argentina. “En la primera sesión lo que se busca es que cualquier alumno pueda aprender a usar su cámara de modo manual, abandonando así el automático, pero no para seguir realizando las mismas fotos que haría la cámara en modo automático, algo que no valdría la pena aprender, sino para poder adentrarnos en la fotografía como una herramienta artística y no solo como un mero registro de imágenes”.

TÉCNICA Y ARTE

A este respecto, Eduardo Pedreira alude a las tres variables técnicas esenciales en la fotografía: la abertura del diafragma, la velocidad de la obturación y la sensibilidad ISO. “Esos tres aspectos, cuyo dominio nos permitirán realizar bien una foto, también serán unas herramientas muy útiles para la vertiente artística de la fotografía”, apostilla.

“En ambas sesiones del taller vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con la fotografía artística, pero el segundo se centra exclusivamente en el ámbito de la creación. Seguiremos haciendo uso de ese conjunto de nociones técnicas que hemos aprendido, pero además abordaremos el encuadre, las reglas de la composición, el color… Un montón de aspectos que tienen que ver con el arte”, concluye Pedreira.

Aunque los talleres son de carácter gratuito, el número de plazas es limitado, por lo que conviene inscribirse cuanto antes. Durante su desarrollo se van a seguir de manera estricta todas las prescripciones sanitarias de prevención del coronavirus que se han establecido, como el uso de la mascarilla.