Quejas por un bordillo triangular en plena vía: “Es un riesgo para la seguridad vial”

Desde hace días los vecinos de Cartagena peregrinan a la nueva carretera del Plan Rambla para inmortalizar con sus móviles un ‘Ecce homo’ del tráfico vial: dentro de uno de los carriles para la circulación de vehículos han construido un bordillo con forma triangular.

Esta circunvalación se iba a inaugurar como la avenida del Cantón, pero los cartageneros ya la han rebautizado como la carretera del ‘pico esquina’.

La nueva arteria principal de Cartagena viene con colesterol de serie. No es Photoshop, no es un circuito con obstáculos de supermario kart. Es la definición de porqué esta ciudad no puede progresar. Inútiles.

3 Carriles❌

Carril bici❌

Peatonal❌

Aparcamiento❌

Pico esquina✅ pic.twitter.com/md4DO0B6HJ

— P.Súñer (@PedroSunyer) October 24, 2020