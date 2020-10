El Festival Clownbaret ofrece un fin de semana de humor en Santa Cruz

El Festival Internacional Clownbaret (FIC), que este año celebra su decimocuarta edición, va a desarrollar más de una decena de representaciones en la capital tinerfeña durante este fin de semana. A la actuación prevista para el viernes en el Teatro Guimerá de las maestras del clown Colette Gomette y Anna de Lirium, con su aclamado espectáculo THE ONE & the one, se suma este sábado, también en el Guimerá, la función única del Cabaret Payasos Sin Fronteras, a partir de las 20.30 horas, presentado por la compañía tinerfeña Abubukaka y en el que participarán varias de las compañías protagonistas del FIC 2020 (Mireia Miracle, Elastic Chimichurri, Dosperillas, Muy Moi, Cirkompacto y Cía Manolo Carambolas) con un espectáculo único que servirá para compartir la más pura esencia del festival con todo el público.

‘THE CRAZY MOZARTS’

Este domingo, el Guimerá acogerá representaciones desde las 18.00 horas. En concreto, están previstas la de Ricky, el profesor de tenis, y la de Mundo Costrini con su espectáculo The Crazy Mozarts. Además, durante el fin de semana se van a suceder en Santa Cruz de Tenerife las actuaciones de payasos, clowns, mimos y artistas de todas las disciplinas escénicas en La Recova y en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Algunos de los nombres más importantes del circo actual se dan cita en el Festival Internacional Clownbaret 2020. La citada compañía Mundo Costrini, con la propuesta The Crazy Mozarts, o Elastic, con su disparatado The Gagman, son solo dos ejemplos del gran cartel elaborado para estos días.

El sábado y el domingo en el MUNA tendrán lugar los talleres Payasadas en familia, Circo en familia y Reciclaje creativo. La inscripción para estas propuestas tiene un coste de dos euros y puede realizarse a través de la plataforma online tickety.es.

Cine FIC se despedirá el domingo en TEA Tenerife Espacio de las Artes con la proyección del documental Grock. Luces y sombras de un payaso legendario, dirigido por Alex Maurin y Fabiano D’Amato. El film cuenta la vida del augusto Grock, que llevó el arte del clown más lejos que ningún otro payaso conocido. Tras la máscara del payaso se encontraba Adrien Wettach, un hombre que pertenecía a la burguesía y que supo muy bien relacionarse con la sociedad de la época, convirtiendo su personaje en un producto cotizado. Será a las 17.00 horas con entrada gratuita previa retirada de invitaciones en la taquilla o en la web del museo.

SEGURIDAD SANITARIA

En los espectáculos incluidos en la programación del FIC 2020 se están aplicando los protocolos sanitarios en vigor, tanto en espacios cerrados como abiertos. Además, el festival hace efectivas todas las recomendaciones y normas establecidas, en estricta coordinación con las autoridades sanitarias, entre las que se encuentran las medidas de distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla, de gel hidroalcohólico, la toma de la temperatura corporal previa al espectáculo y la correcta desinfección de las zonas comunes. Asimismo, se reduce el aforo para adaptarlo a las condiciones de cada espacio escénico, garantizando en todo momento la seguridad del público y de los artistas participantes.

El FIC 2020 cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, el Cabildo de Tenerife, los ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, el INAEM-Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y el Cabildo de La Palma. Colaboran también con el festival los ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del Teide, Icod de los Vinos y Vallehermoso, la Escuela de Actores de Canarias, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Teatro Guimerá, Teatro Leal, Espacio La Granja, Teatro Guiniguada y Espacio Aguere Cultural.