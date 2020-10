Falsa moral

Medio país tiene queridas, pero va el emérito y le echa un kiki a una rubia alemana y se forma el follón. Hay políticos en ejercicio que se ventilan a tres a la vez: a una cajera de supermercado, a una mora y a una hija de político viejo y nadie le reprocha nada, más bien lo llaman macho alfa. Y al emérito -no voy a caer en la tentación de decir pobre emérito, porque de pobre no tiene nada- le echan los perros por fumarse a una princesa falsa y aceptar unas propinas árabes. Los políticos las propinas que aceptan son bolivarianas, pero parece que el dinero árabe está cagado y el bolivariano, no. Somos un pueblo de hipócritas. Todo el mundo sabe que los borbones son promiscuos, sin excepción, aunque las ganas les llegan a algunos más tarde que a otros. Hay que aceptarlos como son, a otros les da por el minué. Isabel, reina regente que fue, me parece, fornicaba sobre una mesa, que ahora está en La Zarzuela, con un periodista de ABC. Eso lo sabe el emérito, que ha bromeado sobre la cosa con sus amigos. Monarquía y follandusca han ido siempre ligadas; hasta el mariconazo de Francisco de Asís, que se tiraba a los alabarderos. Es cuestión de genes. Lo que no se debe hacer es ser hipócritas y fariseos y caerle encima al borbón emérito, que lo que ha hecho es echarse unas canas al aire, aburrido de tanto acto oficial y de tanto medalleo. Uno se cansa, después de tantos años haciendo lo mismo, y se da al jolgorio extramarital, lo cual es absolutamente humano. No hay que ser tan estricto con la realeza y olvidar a los que aceptan diezmos y primicias por la vía de la política. Los países con monarquía son los más estables de Europa. No se olviden de esto.