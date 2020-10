Gana entradas dobles para el Festival Internacional Clownbaret 2020

Diario de Avisos te regala entradas dobles para disfrutar del espectáculo que tendrá lugar entre el 9 y el 18 de octubre, ofreciendo más de 60 funciones en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.

El sorteo de entrada se realizará para:

– Función del día 15 de octubre en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna con la compañía Clownic (Cataluña) con su espectáculo “Turist (or not turist)”.

– Función del día 16 de octubre en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife con la compañía Collette & Anna De Lirium (Francia) con su espectáculo “THE ONE & the one”.

Para ello se realizará un sorteo que se desarrolla exclusivamente a través de la web del periódico Diario de Avisos https://diariodeavisos.elespanol.com, rellenando el formulario al final de esta publicación.

Mecánica de participación.

o Los lectores que quieran participar en el concurso, deberán rellenar todos los campos habilitados en el portal indicado previamente.

Requisitos.

o Únicamente podrán optar al premio aquellos usuarios residentes en España y mayores de 18 años, salvo empleados de Canaria de Avisos, S.A., así como familiares directos de los mismos.

o La participación en los sorteos es individual, y sólo se podrá participar una vez en el mismo.

o Se deberá aceptar y completar los términos del formulario del concurso con información veraz y acreditar su personalidad a la hora de retirar el premio.

Calendario del concurso y participación.

o El plazo válido de participación se abre el viernes 9 y termina el martes 13, ambos del presente mes de octubre de 2020.

o La participación en el concurso implica la aceptación de que, en caso de ser el ganador, su nombre pueda ser publicados por Diario de Avisos, ya sea en su versión impresa o digital, así como en sus redes sociales.

Criterios de selección de ganadores.

o Los ganadores del sorteo serán seleccionados mediante un sistema generador aleatorio de números.

o Cada ganador recibirá una entrada doble.

o El sorteo deparará 2 ganadores finales, además de 2 suplentes y el resultado del mismo no será apelable.

o El premio no incluye el desplazamiento desde el domicilio del ganador al lugar de celebración. Las invitaciones no serán canjeables por ningún otro premio ni por su importe en efectivo.

o Canaria de Avisos, S.A. antes de otorgar el premio, comprobará la veracidad de los datos aportados por el participante al registrarse en el concurso. Reservándose el derecho de descartar del sorteo a aquellos participantes cuyos datos de registro no sean correctos.

o El sorteo se realizará el 14 de octubre y el nombre de los ganadores se dará a conocer a partir de las 10.00h de este día a través de nuestra página web.

Criterios de recogida del premio.

o El ganador será informado a través de su email o teléfono de que es ganador del sorteo.

o El ganador deberá acreditar su identidad, con DNI o documento similar, a la hora de recoger la entrada.

Protección de datos personales.

o A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal. Se establece que la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la autorización a Canaria de Avisos, S.A. para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio. La negativa implicará la renuncia automática del premio.

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Canaria de Avisos S.A. titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será la gestión del presente sorteo.

Aceptación de las bases.

o La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de todas las bases del concurso.