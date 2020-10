Guelmes (PP): “Muy a mi pesar, en el día de hoy he dado por roto el pacto con Coalición”

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera Guelmes (Partido Popular), comunicó a primera hora de ayer a los concejales de Coalición Canaria, sus hasta ahora socios en el gobierno de la capital de la Isla Bonita, que había decidido cesarlos a través de un chat que compartían en la red social WhatsApp.

Así lo denunció el portavoz de CC en el Consistorio capitalino y hasta ayer teniente de Alcalde, Toni Acosta, quien en realidad ya conocía la noticia gracias a la primicia de DIARIO DE AVISOS, si bien Cabrera reconoció posteriormente en rueda de prensa que escogió dicha vía.

“Estas situaciones, como ustedes comprenderán -explicó ayer Cabrera- no son habituales que se den, y conllevan unos tiempos que son importantes. Es verdad que tenemos un grupo de WhatsApp en el que compartimos el día a día, y es verdad que en ese WhatsApp puse el comunicado para que tuvieran a primera hora conocimiento de que había firmado el cese de los concejales de Coalición Canaria en las áreas delegadas que tenían hasta este día. Pido disculpas si no fue la forma más adecuada, pero cuando uno toma decisiones busca las soluciones más adecuadas según las circunstancias, y eran las ocho de la mañana, para que supieran todos los concejales lo que había pasado”. Desde primera hora, la noticia corrió como la pólvora en la isla, con la portada de DIARIO DE AVISOS en los kioscos.

En la misma línea de transparencia, el alcalde de la capital palmera no rehusó reconocer que “es verdad que en los últimos días nos hemos sentando con el Partido Socialista [el PSOE], lógicamente, y hasta ahí puedo llegar en el día de hoy”, afirmó.

“Cuando firmamos un acuerdo, lo hacemos para llevarlo hasta el final, pero entendemos que no se han cumplido lo que se acordó, han habido incumplimientos, y no ha existido comunicación, especialmente a partir de septiembre, justo cuando vuelvo de vacaciones”, siguió desgranando Cabrera, quien tampoco dudó en apuntar que “hasta hace muy pocos meses, el acuerdo que teníamos, si no era idílico, al menos era envidiable”.

En cuanto al mensaje de WhatsApp, rezaba así: “Muy a mi pesar, en el día de hoy [ayer para el lector] acabo de firmar los decretos de cese dando por roto el pacto que suscribimos el pasado año.

Es imposible sostener un pacto de gobierno en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes, algo que esta influyendo negativamente en la labor diaria de gobierno a pesar del esfuerzo que me consta han realizado alguno de ustedes por reconducir esta situación. Me quedo con los buenos momentos compartidos y desde hoy me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten”, concluyó el actual alcalde de la capital palmera.