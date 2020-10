Jorge Monterrey expone en México una colección de acuarelas para dar ‘luz’ al mundo

El pintor palmero Jorge Monterrey, natural del municipio de El Paso, inauguró esta semana en Cobaes, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en México, una exposición titulada Luz al Mundo, con la que, según cuenta a DIARIO DE AVISOS, pretende “romper con todo lo que no está pasando”, en referencia a la pandemia del coronavirus, “a través del agua y el color”.

Se trata de una muestra de hasta 46 acuarelas que, explican desde el organismo mexicano, “recrean diversos paisajes del campo, el mar y los pueblos” de Canarias. No obstante, debido a la crisis sanitaria, la presentación tuvo lugar a distancia (y fue seguida desde lugares como Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, España y Uruguay), si bien el autor dio a conocer, por medio de un vídeo, la temática de sus creaciones y las motivaciones que lo llevaron a hacerlas.

Monterrey, radicado desde hace una década en el país, señaló en el acto inaugural, sobre la tierra que le ha acogido con los brazos abiertos a miles de kilómetros de La Palma, que “lo que más me gusta de Sinaloa es su gente y sus paisajes, su luminosidad y sus atardeceres. Hay muchos rincones hermosos, como los que hay en la carretera a Altata, que me llenan de emoción y me inspiran para pintar”.

El artista, que ha protagonizado varias exposiciones en las Islas y a nivel internacional, pertenece a la Agrupación de Acuarelistas Canarios, es fundador de la Agrupación Cabreles y miembro de la Asociación Mexicana de Acuarelistas.