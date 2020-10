Octubre, mes de la fiesta del humor y la creatividad con el arte del ‘clown’

El Festival Internacional Clownbaret (FIC 2020) celebra su XIV edición entre los días 9 y 18 de este mismo mes, y ofrece más de 60 funciones en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. El regreso de la compañía Clownic, junto a las actuaciones de las clowns Colette Gomette y Anna de Lirium, encabezan la programación de FIC 2020, un festival que continúa fiel a su espíritu y que este año adapta algunos de sus formatos y precios en respuesta a la crisis sanitaria por la COVID-19.

Octubre se convierte así en la fiesta del humor y la creatividad con el arte del clown como bandera gracias a FIC 2020. Reconocidos artistas internacionales, nacionales y un amplio abanico de profesionales locales ofrecen una amplia y variada programación en la que todas las disciplinas escénicas tienen cabida. El público podrá disfrutar de teatro gestual, mimo, acrobacias imposibles, espectaculares malabares, números de fakir, etcétera.

La risa está asegurada con los tradicionales espectáculos de FIC que se complementan con las funciones de Clownic y Colette Gomette y Anna de Lirium en los teatros Guimerá, Leal y Guiniguada.

Así, Clownic traerá, el día 15 al Teatro Leal, su espectáculo Turist (or not turist), una divertidísima actuación sobre el mundo del turismo organizado. A través del humor sin palabras, marca de la casa, Clownic plantea una serie de situaciones hilarantes con un solo objetivo: hacer reír al público cada 10 segundos.

Clownic es una compañía de teatro gestual cómico, con una exitosa trayectoria profesional, que se nutre del estilo Tricicle para crear sus propios espectáculos, utilizando un lenguaje universal del humor sin palabras para mostrar sus obras en cualquier rincón del planeta. Clownic fue creado por Tricicle para llevar sus grandes éxitos a más teatros de los que el famoso trío podía abarcar. Desde 2011 estrenan nueva etapa interpretando espectáculos de creación y producción propia.

Mientras, Collette & Anna De Lirium representarán, el día 16 en el Teatro Guimerá, THE ONE & the one, un espectáculo en el que una de las actrices es grande y otra pequeña. Una es robusta y otra delgada. Una se cree más inteligente y la otra es lo suficientemente estúpida para creerla. La gran Anna es una bola de afecto, siempre dispuesta a hacer lo que sea para existir a los ojos de la otra, mientras que la pequeña Colette reclama libertad y autonomía, sin ser ella misma capaz de hacerlo.

Están unidas como el yin y el yang, ambas se necesitan mutuamente, siempre en busca de la distancia correcta. Con un estilo sutil y sensible THE ONE & the one presenta lo complejo de las relaciones humanas.