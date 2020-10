Pinos Gachos: un daño patrimonial que no se supo evitar

La Palma presume de tener en su seno el mayor patrimonio arqueológico de Canarias, si a petroglifos nos referimos, con los parques arqueológicos de La Zarza y La Zarcita (Garafía) y Belmaco (Mazo). Desde que en el año 1752 fueran descubiertos por Domingo Van de Walle, en el barranco de Belmaco, los grabados rupestres no han dejado de aparecer en toda la Isla, aunque desde finales del siglo pasado, gracias entre otros a Jorge Pais, director del Museo Arqueológico de La Palma, ya existe una cartografía muy completa, según él, y solo del 40% en el municipio de Tijarafe, según su alcalde, Marcos Lorenzo, también arqueólogo.

Los petroglifos se suelen asociar a lugares de abastecimiento de agua -muchos de ellos se encuentran en barrancos y cuevas- o al pastoreo, aunque también hay teorías acerca de su relación con posibles ritos y lugares de culto.

Pese a la abundancia de petroglifos, la destrucción de parte de un yacimiento, ya conocido, de Pinos Gachos, en el municipio de Tijarafe, cuando la empresa Tragsa, encomendada por el Cabildo, realizaba una mejora del sendero cerca de la orilla de La Caldera de Taburiente, ha vuelto a situarlo en el candelero y en la polémica, por ser precisamente Medio Ambiente del Cabildo palmero el ejecutor de unas obras de las que el Ayuntamiento de Tijarafe no tenía conocimiento, denuncia su alcalde, Marcos Lorenzo. “Nos llama la atención que traten de minimizar desde el Cabildo los daños ocasionados, aunque hay que sacarle el lado positivo y esto debe servir para concluir la carta arqueológica promovida por el Cabildo en 2002, que quedó a medias, porque el municipio de Tijarafe solo fue prospectado en torno al 40%.

Para poder proteger estos grabados primero tenemos que saber que están, ese es el orden lógico de las cosas”. Se sorprende Lorenzo de que “se hayan parado las obras del sendero en Tijarafe y no lo hayan hecho en Garafía y Puntagorda, en donde puede pasar lo mismo, que rompan estos grabados con un morrón, como han hecho en Pinos Gachos”. El regidor reconoce que “es verdad que no son fáciles de ver, y menos en esa altura en el borde de La Caldera, a no ser al amanecer o al atardecer”. Lorenzo detalla que “en los últimos años han ido apareciendo estaciones de grabados hacia la costa. Yo, sin ir más lejos, encontré una hace un par de semanas, con motivos de grecas, porque no todos son espirales”. “Entiendo, prosigue el alcalde, que es imposible poner una valla en cada yacimiento, pero sí es posible tener un catálogo para que no ocurran daños irreparables como el sucedido en Pinos Gachos hace unos días”.

Jorge Pais

El inspector de Patrimonio del Cabildo, Jorge Pais, en contra de lo que se dio a entender en un principio, admitió que los daños ocasionados en Pinos Gachos, en las cumbres de Tijarafe, “son graves. No se puede minimizar lo que ha pasado”, tras visitar el jueves el lugar junto a la directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera, quien también, adelantó Pais, intervendrá en el informe sobre el destrozo, que será “profesional e imparcial”, afirmó.

Recuerda Jorge Pais, prestigioso arqueólogo desde 1984, que “el yacimiento fue descubierto en 1991 y consta de seis paneles en piedras sueltas encima de un afloramiento rocoso al borde de La Caldera”. Pais subraya que “hay que tener en cuenta que en la cumbre los procesos erosivos son brutales, las rocas, los paneles, se van cuarteando y rompiendo por el hielo, como en los afloramientos rocosos y en dos de los grabados que hay allí y que están partidos por la mitad desde 1991”. “El fuego también es tremendo, porque ha roto y descascarillado la roca por los incendios. Es un soporte muy frágil que basta con pisarlo para que salte la superficie de la roca, y muchas de estas piedras puedan tener grabados”, añade, dando a entender que no resulta fácil observar los grabados a simple vista, como reconoce también su colega Marcos Lorenzo, quien por otra parte no duda de la valía de Pais como arqueólogo, pero sí “como inspector”, dado lo sucedido en Tijarafe.

Señala Pais que con motivo de la citada obra ha “visitado desde julio cinco veces la cumbre, las zonas donde más grabados rupestres había, básicamente en el Roque de los Muchachos, o en todo el municipio de Garafía, en una parte de Santa Cruz de La Palma y la zona de Tijarafe, desde Roque Palmero hasta Pinos Gachos”. “Antes de la obra señalamos dónde estaban los grabados, y lo que ha ocurrido aquí es que en un pequeño tramo de El Morro sacaron una serie de lajas. Desgraciadamente, fue justo donde estaban los grabados y los paneles que había se han removido, uno de ellos se trasladó al sendero y se colocó en el piso”, detalló. “Los demás pienso que están allí, pero se va a hacer un estudio en profundidad, y han aparecido otros nuevos al remover las piedras, que no han sufrido deterioro”, dijo.

“En toda la cumbre hay 206 estaciones de grabados rupestres, una veintena de ellas en Tijarafe, y todo son lajas sueltas, partidas, creo que otros dos grabados que estaban en el sendero estarían en los alrededores”, indica Pais, quien recuerda que lleva 20 años de inspector. “He hecho cientos de informes y nadie, que yo sepa, los ha discutido”.

“Eso se llama expolio”

“Para bien o para mal, para algunos que tratan de esconder este tema, soy arqueólogo y sé bien de lo que se trata”, aclara Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, al calificar lo sucedido en Pinos Gachos como “daño irreparable”, desmintiendo que “están todos, que los rotos estaban ya partidos, cuando una persona, aunque no tenga muchos conocimientos arqueológicos, sabe que cuando se altera un yacimiento y no es de un modo científico, la definición de eso es expolio, hágalo la Administración pública o un particular. Con este daño ha desaparecido el contexto que permite explicar los petroglifos”.

El martes irá al pleno municipal

El alcalde de Tijarafe adelantó a este periódico que CC llevará el martes al pleno municipal una moción en la que, aparte del agradecimiento al colectivo Garehagua Auaritas por dar a conocer los destrozos de Pinos Gachos, se solicita una investigación de los hechos y que estos se juzguen conforme a la legislación vigente, pidiendo, además, al Cabildo, promotor de las obras que a la postre han propiciada la destrucción del yacimiento, que destine los créditos presupuestarios necesarios para completar la carta arqueológica del municipio, que quedó sin concluir en el año 2002, con un estudio gráfico y descriptivo exhaustivo.