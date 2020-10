Torres observa que la respuesta al REF es “bastante incompleta”

El jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, observa “una respuesta bastante incompleta” al Régimen Económico y Fiscal (REF) en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. No obstante, precisó ayer que son los que “más crecen para Canarias de la historia” y espera que se optimicen en la tramitación parlamentaria. Tras acompañar a la reina Sofía en una visita al Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria, el mandatario autonómico valoró, en especial, el incremento de un 26% que experimentan las inversiones reales y el hecho de que se hayan incluido partidas previstas en el REF que no entraron en la versión inicial de las cuentas de 2019, finalmente no aprobados, como la subvención al agua de riego y las infraestructuras turísticas. El dirigente socialista citó, asimismo, el ingreso vital mínimo y las partidas para paliar la pobreza, a lo que habrá que añadir los fondos comunitarios.

En su fase inicial, los PGE prevén un volumen de recursos para Canarias de 6.996,6 millones de euros, de los que 1.235,6 millones serán inversiones. Ello supone un incremento del 16,3% con respecto a 2019 (+173,5 millones de euros). Así lo expuso el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, en una rueda de prensa: “Son unos magníficos Presupuestos para garantizar un año difícil”. Pestana resaltó que este proyecto de presupuesto refleja la “política protectora” del Ejecutivo y se mostró convencido de que se mejorará a través de las enmiendas. Se sumarán los 5.517,94 millones correspondientes del sistema de financiación autonómica, de los que 4.702,87 millones son entregas a cuenta. Además, llegarán 243 millones de euros del importe preasignados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo (MRR) para las políticas de vivienda y medioambientales, de los que 174 millones irán destinados a acciones de transición ecológica. Se mantiene el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), con 42 millones, junto a un plan de choque para el empleo joven, con 15 millones de euros.

Pestana arguyó que el único concepto del REF que no aparece es el relativo al plan de lucha contra la pobreza, “que está pendiente de definir en una conferencia sectorial y se incorporará vía enmiendas”.

Barragán (CC)

La oposición pone el grito en el cielo. Según Coalición Canaria, el proyecto de los PGE “atenta contra Canarias” y desprecia “el REF y el Estatuto”. El secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán, denuncia que “Madrid vuelve a dar la espalda a Canarias y lo hace en el peor momento”. Este partido se plantea presentar una enmienda a la totalidad. Lo decidirá en los próximos días. “Si renunciamos a que se refleje el REF y el Estatuto en estos Presupuestos expansivos, perderemos la fuerza de nuestro fuero. Este es el primer presupuesto aprobado con el nuevo Estatuto de Autonomía y Canarias no se puede permitir que se ignore”.

Navarro (PP)

Por el PP, Australia Navarro los califica de “auténtica estafa, porque son unas cuentas que no cumplen con las Islas y nos condenan al paro, la pobreza y la miseria”. La portavoz sentencia: “Las reformas del REF y del Estatuto de Autonomía aprobadas con el último Gobierno del PP, en 2018, no son negociables”.

Espino (Cs)

Vidina Espino (Ciudadanos) apremia a Ángel Víctor Torres a “plantar cara” a Pedro Sánchez: “La realidad es que las cifras actuales no alcanzan el montante total logrado en 2018”.

Curbelo (ASG)

En nombre de ASG, Casimiro Curbelo llama a “blindar” los recursos para Canarias en las enmiendas: “No debemos perder ni un solo minuto en nuestras disputas internas”.