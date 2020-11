El primer vinilo recopilatorio de la serie ‘Radar Keroxen’ se publica este viernes

Keroxen, el colectivo vinculado al festival de música del Espacio Cultural El Tanque, en la capital tinerfeña, también es desde hace algunos años sello discográfico. En esa segunda vertiente tiene previsto publicar hoy viernes Radar Keroxen Vol. 1, el primer álbum de una serie de compilaciones que se van a editar en formato vinilo paulatinamente, siempre con el foco puesto en la escena musical del Archipiélago.

En esta primera entregan participan las formaciones Conjunto Podenco (Cicer, Especial), GAF y La Estrella de la muerte (Colors in the Jungle, Watashi wa Tako), Salétile (Mr Waiter, I Wanna Be a Doory) y Pumuky (Döppelganger, Realidades Aumentadas). Los temas de este trabajo discográfico colectivo se corresponden en su totalidad con material inédito o recientemente publicado.