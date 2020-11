Elena Cañizares, la estudiante a la que quieren echar de su piso por tener covid y de la que todos hablan

Imagine por un momento que usted se contagia de coronavirus lejos de su ciudad natal. Ahora imagine que las personas con las que convive le invitan a que se vaya de su casa, en contra de todas las normas de prevención y solo por no tener a un infectado cerca. Eso es lo que le ha pasado a Elena Cañizares, natural de Almagro (Ciudad Real) que hace prácticas de enfermería en Ciudad Real. Su nombre se ha hecho viral este lunes por un hilo de Twitter en el que cuenta todo esto.

“Me ha pillado en el piso de Ciu [Ciudad Real] donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión)”, explicaba Elena en su hilo. Sus compañeras la califican de “egoísta”.

