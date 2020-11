Fallece de covid y su marido y sus 13 hijos están al borde del desahucio

Una mujer de 35 años y madre de 13 hijos, Sonia Partridge, ha fallecido esta semana a causa de la Covid en Stockton-on-Tees (Reino Unido). La familia, justo en estos días, ha recibido un aviso de desahucio por parte de los propietarios de la vivienda en la que viven.

Sonia empezó a notar los síntomas el pasado 12 de noviembre. Sus familiares le recomendaron hacerse las pruebas del coronavirus pero no lo hizo porque aseguró que estaba bien. Pasaron tres días y la tuvieron que llevar al hospital porque empezó a empeorar. Después falleció.

La familia dice que necesita tiempo para hacer frente a la orden de desahucio. Y para ello han organizado una recaudación de fondos con el fin de cubrir tanto los gastos del funeral de Sonia como las deudas más inmediatas.

“Veo a los más pequeños correr como si no pasara nada y es muy difícil aceptar que ella ya nunca los volverá a ver”. Palabras del marido de Sonia, Kerry Ann, para el diario Daily Mail.

Además, el marido ha asegurado que el fallecimiento de su mujer ha dejado a la familia sin “su columna vertebral”.

Sonia tuvo dos hijos como madre soltera y Kerry, de 40 años, tuvo otros seis con otra mujer. Los cinco restantes los tuvieron juntos.

So sad. North-East woman with 13 children dies of #covid.https://t.co/Jq94caPORF

— petebarronmedia (@PeteBarronMedia) November 18, 2020