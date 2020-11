Jadel: “No hago música para mí, sino para que la gente se identifique con ella y sienta lo que yo siento”

Adaptarse a las circunstancias, por complicadas que sean, y seguir adelante es el objetivo que se traza Jadel en un tiempo tan convulso del que la música no se libra. El cantante tinerfeño presenta estos días Nada, su nuevo sencillo. El 12 de diciembre tiene previsto dar un concierto en el Teatro Leal y confiesa que esta primera actuación desde que estamos envueltos en la pandemia le llena de curiosidad, no solo por la acogida del público, sino también por cómo se va a sentir él en una cita tan especial.

-Tras publicar Regalo, acaba de lanzar Nada, un tema cuyo videoclip se ha grabado en la Isla. ¿Cómo lo presentaría?

“Es un sonido nuevo, más fresco. Tiene influencias de latinas, pero también toques de soul y rhythm and blues, que siempre me acompañan. Estoy abordando un punto de fusión muy interesante y con el que me encanta trabajar. Es también una mezcla de sonidos orgánicos y programación”.

-¿Resulta muy diferente componer para uno mismo que hacerlo para otros?

“No. Lo habitual es que colabore con artistas que buscan algo que consideran que se halla dentro de mi estilo. Es distinto en la medida en que trabajas sobre sus sentimientos, sobre lo que desean expresar, pero, en suma, lo que compones para ellos lo haces con tu experiencia y tus emociones”.

“La industria musical no deja de reinventarse; mientras no se pierda el directo, me parece bien”

-¿Y necesita tener cierta empatía, ciertos intereses musicales comunes, o al final cada canción se defiende por sí sola?

“Una canción se defiende sola si es buena. Pero en ese proceso de búsqueda ayuda que lo que te proponen y lo que tú planteas vayan por caminos similares. No es lo mismo producirlas que componerlas. En la composición eres más libre: te pones a crear en soledad únicamente acompañado de una guitarra o de un piano. Luego, en la producción, buscas tu sonoridad y tu estilo. Para mí eso es esencial: que nada más empezar a sonar tu canción la gente sepa que es tuya. Es un rasgo fundamental: cuando escuchas un tema de Fito o de Alejandro Sanz desde el inicio sabes quién es su autor”.

“Tener un estilo lo considero esencial: que nada más empezar a sonar tu canción, todos sepan que es tuya”

-¿Qué le aportan estas colaboraciones?

“Si siempre trabajas solo, no abandonas tu zona de confort y te aferras a tus ideas. En cambio, si dialogas y colaboras con otros, aprecias nuevas maneras de entender y sentir la música, y evolucionas. Por ejemplo, al hacerlo con alguien más joven, te muestra sus formas de escribir y de expresarse, porque posee unas herramientas y unos métodos distintos a los tuyos. Y aprendes, en el sentido de que nunca compones para ti, sino que haces música para que la gente se identifique contigo y, a lo mejor, sienta lo que tú sientes. Siempre aprendes, incluso de músicos con un estilo que nada tiene que ver con el tuyo”.

-¿De qué manera está afectando a su carrera un momento tan difícil como el actual?

“El contacto con el público se ha roto casi por completo. Sí que es cierto que tenemos las redes sociales, pero nunca será igual. Por mucho que yo grabe o haga un directo, con guitarra y voz, no sustituye a la experiencia del encuentro físico con el público. Se pierden un montón de matices, de sentimientos, por el camino. Pero es lo que hay y lo importante es no dejar de hacer cosas. El 12 de diciembre tengo previsto dar en el Teatro Leal de La Laguna mi primer concierto en medio de esta pandemia, y tengo mucha curiosidad por ver qué me encuentro y qué siento. La idea es dar un concierto acústico muy íntimo. Además, mi director musical va a ser Julio Awad, alguien a quien valoro muchísimo. Quiero que la gente venga al teatro a disfrutar”.

-Tiene experiencia en musicales. ¿Le supone una dificultad añadida asumir un proyecto de esas características, cuando a lo mejor el estilo no tiene mucho que ver con sus afinidades musicales?

“La música es música y todo lo que se me presenta que se sale de lo habitual lo entiendo como una suma. Los musicales me aportan muchísimo, a nivel personal, pero también sentimental. Son grandes experiencias en las que suele haber muy buena vibra en el equipo y tienes a tu lado a grandes compañeros y profesionales. Trabajas con más gente, es otra dinámica. Abarcas diferentes vertientes musicales que luego puedes ir fusionando, como es mi caso, que me considero un artista versátil”.

“Mi primer concierto en medio de esta pandemia será en el Teatro Leal de La Laguna el 12 de diciembre”

-Los espectáculos en recintos cerrados se han restringido al máximo. ¿Cómo ve el futuro de los grandes musicales? ¿Es necesario repensarlos?

“Es todo muy complejo. Por ejemplo, El Rey León sería muy difícil trasladarlo a un espacio al aire libre, aunque hay otras propuestas en las que quizás sí sería posible. Se trata, sobre todo, de los aspectos vocales. No estamos hablando de un concierto, que utiliza una microfonía adaptada, específica. Para un musical, el principal problema es el aire, la proyección de la voz, la sonoridad. En La Palma hicimos Evita en un espacio abierto y funcionó muy bien. De hecho creo que la alternativa en estos momentos va por ahí; siempre, claro, adoptando todas las medidas de seguridad sanitaria. La industria musical, como muchas otras cosas, se está reinventando continuamente, y mientras no se pierda la música en directo, todo me parece bien. Me gusta ver la cara de la gente, tener al público enfrente y sentir su respuesta”.

-¿En qué nuevos estilos y propuestas le gustaría adentrarse en un futuro?

“En el estilo en el que me estoy moviendo ahora me siento muy cómodo. Y por ahí van a ir los tiros de aquí en adelante. Pero no quiero olvidarme de las baladas, algo que siempre me ha caracterizado, pero incorporando cosas nuevas que voy creando a lo largo del camino”.