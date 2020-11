Lydia Bosch desvela que padece cáncer de piel

Malas noticias para Lydia Bosch. Como reveló este jueves la popular actriz, en las últimas semanas le han diagnosticado un carcinoma basal de la cara, un tipo de cáncer de piel. Por eso, el día que cumplió 57 años, la catalana decidió abrirse a sus seguidores y reflexionar sobre la enfermedad y darse cuenta de la importancia de los posibles síntomas.

“Hola querida familia. Hoy es mi cumpleaños. Quiero compartir con ustedes una biopsia de las lesiones cutáneas del mentón hace dos semanas, pero nunca se ha curado (llevo más de un año atendiéndolas) y se les ha diagnosticado con Carcinoma celular o epitelioma basocelular ”, dijo la actriz.

“El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol.Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto”, ha añadido la actriz, que ha pedido “tomar conciencia” a sus seguidores.