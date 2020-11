Santiago Rodríguez (CIT del Puerto de la Cruz): “La situación para el turismo es horrible, pero creo que se recuperará”

Es veterinario y se ha dedicado a los caballos toda su vida. En 2010, solicitado por su padre para que lo ayudara en una situación complicada, dejó Córdoba, la ciudad donde vivía, y regresó al Puerto de la Cruz, su municipio natal, a trabajar en el hotel Marte, una empresa familiar que se inició con un negocio de exportación de fruta. Con el tiempo su progenitor construyó unas habitaciones para ayudar a la economía, en la época en la que comenzaba a surgir el turismo, luego se convirtió en una residencia, más tarde en hotel residencia y al final la parte hotelera engulló a la frutera. Desde 2010 es director del establecimiento y en febrero del año pasado fue elegido del CIT, tareas que combina con su amor y su pasión por los caballos.

-¿Ha habido cambios desde que usted es presidente o más bien una labor de continuidad?

“Más bien continuidad. La anterior presidenta, Hortensia Hernández, ya hizo una labor fantástica dentro del CIT con la creación de nuevos eventos y proyectos y lo que ha hecho esta Junta Directiva ha sido continuarlos y darle un enfoque diferente en la realización apostando más por la participación. Hemos querido involucrar en los proyectos a muchas asociaciones culturales y a la ciudadanía. Esa ha sido nuestra aportación pero la continuidad ha sido la tónica porque el CIT es una organización pequeña, casi no tenemos recursos y pese a ello organizamos bastantes iniciativas, como la Oktoberfest, el Festival Internacional de Agatha Christie, Puerto de la Cruz en flor, las campanadas de fin de año, la celebración de Santa Lucía con la comunidad sueca y apoyos puntuales a eventos como los que organiza la Coral Reyes Barlet, o la formación a personas en atención al cliente”.

-¿Esta mayor participación se ha conseguido?

“Sí, muchísimo. Hemos contado con institutos, bibliotecas, proyectos laborales y el Mercado municipal. En todos los eventos ha habido más participación y esperamos que siga aumentando. Incluso hemos hecho un proyecto con la Universidad Europea de Canarias (UEC) denominado ‘El turismo crece contigo’, que lo hemos puesto a caminar a medias debido a la COVID-19, pero que es muy ambicioso y queremos retomarlo en cuanto sea posible. En ese sentido, hemos intentado que todo el tejido cultural y educativo colabore con nosotros y no solo nos ayude en la dinamización sino también en la difusión del turismo y lo que significa para le economía local”.

-¿Se han planteado proyectos nuevos?

“Tenemos proyectos en mente, lo que no tenemos es dinero y tiempo para desarrollarlos con la estructura actual. Nuestra oficina es de información y no solo tenemos que hacer esta tarea, que ahora está bastante parada con la pandemia. Creo que para lo pequeños que somos aportamos bastante a la sociedad portuense a su promoción para que ponga el nombre de la ciudad en lugares donde podemos encontrar nichos de negocio para nuestra gente. Por todo ello, preferimos hacer bien lo que estamos haciendo”.

-El turismo no pasa actualmente por su mejor momento. ¿Cuál es su diagnóstico del Puerto de la Cruz?

“La situación ahora mismo es horrible. Hay hoteles que abrieron en su momento y que han vuelto a cerrar, como el que yo dirijo, porque no había demanda y las pérdidas mensuales eran altísimas. La situación en Europa es complicada y será difícil remontar. Alemania, Reino Unido y Holanda han sacado a Canarias de las zonas no recomendables, pero aún así no hemos tenido una reacción que, entiendo, se debe a que la situación en esos países tampoco es la idónea y el miedo a viajar sigue estando”.

-Como empresario turístico, ¿teme por el futuro del sector?

“Yo soy de naturaleza optimista y creo que el sector en cuanto se pueda, se recuperará. Pienso que lo vamos a pasar mal, que habrá una situación complicada en Canarias porque casi un 50% de nuestros ingresos vienen directamente del turismo. Pero al mismo tiempo, somos un destino lo suficientemente potente, reconocido y con una reputación alta para que cuando las cosas vuelvan a la antigua normalidad, el sector vuelva a funcionar bien. Ojalá no me equivoque”.

-¿Y mientras tanto?

“Mientras tanto la vamos a pasar muy mal porque la situación es la que hay, medios confinamientos, medidas restrictivas y turismo cero en muchos países. Ahora mismo el panorama es desolador y no creo que haya ningún hotel en Canarias que supere el 40% de la ocupación. Esa cifra es muy mala, no solo para los hoteles sino para todas las personas que trabajan en torno a la hostelería”.

-En la Península se están vendiendo muchos hoteles por debajo de su precio para salir de la crisis. ¿Esta situación puede trasladarse a la ciudad?

“Evidentemente, para todas esas empresas que lo estamos pasando muy mal y que se nos acaban los recursos y las reservas, vender barato es una opción y que ello venga a arreglar un poco la cuenta de resultados y a dar supervivencia a ciertas empresas”.



-En febrero de 2021 habrá elecciones en el CIT ¿Le gustaría presentarse y volver a repetir?

“Me gustaría dejarle paso a otra persona. Creo que hay que renovar sangre y aportar ideas. Yo he puesto lo mío pero es hora de que otra persona le dé vueltecita y nos vayamos enriqueciendo. Esto de perpetuarse en los puestos no es bueno para la entidad”.