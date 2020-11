Un loro confiesa ser un espía y se hace viral en las redes sociales

La confesión que ha hecho un loro en Tik Tok ha dejado a los internautas sin palabras. También a su dueño, que no esperaba las palabras del ave. “¿Quieren saber un secreto? No soy un loro, soy un espía”.

Unas palabras que han hecho que el video se haya vuelto viral y que vaya camino de las 8 millones de visualizaciones y 2 millones de ‘me gusta’.

Algunos de los que han interactuado con el vídeo sostienen que les dan “mucho miedo” las aves que hablan. Otros bromean con el dueño y le animan a abrir la ventaba y dejar ir al ave.

El video, por el momento, es el único en la cuenta de la usuaria, identificada como Brenda Barrette.

@jbf1755 I think you’ll get a kick out of this spy parrot… Between him and Bunny the self-aware sheeperdoodle, I just don’t know anymore 😳 pic.twitter.com/leYFrf90wl

— shanda (@likatu692) November 19, 2020