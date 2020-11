WhatsApp dejará de funcionar en poco más de un mes en estos teléfonos

El año 2021 está a la vuelta de la esquina y como ya es habitual WhatsApp tiene que decidir a qué dispositivos deja sin soporte. Ya lo hizo a inicios del 2020 en España y lo volverá a hacer a inicios del 2021. Tanto es así que ya ha anunciado (con bastante antelación) los dispositivos Android e iPhone que quedarán fuera de la lista de teléfonos compatibles.

Uno de los principales problemas de quedarse sin WhatsApp en un smartphone no es solo el perder la capacidad de hablar con tus amigos, sino perder el acceso a multitud de trucos muy útiles para usar la aplicación, ya sea para evitar que nuestra memoria interna se llene de improvisto o para mantener nuestra privacidad lo máximo posible.

Esta lista de móviles no dejará indiferente a ninguna marca. La idea es dejar de dar soporte a dispositivos especialmente antiguos o que no hayan actualizado a las últimas versiones de sistema operativo, con las implicaciones de seguridad que eso implica.

Teléfonos sin WhatsApp

WhatsApp lo ha anunciado en su página de “Descarga e Instalación”, en la que nos explica cómo funcionan las nuevas compatibilidades de WhatsApp. Si bien no da modelos concretos (algo bastante difícil, especialmente en Android) sí nos dice qué sistemas operativos necesitamos como mínimo.

iPhone

WhatsApp explica que la versión de iOS mínima que se necesita para correr WhatsApp es iOS 9. Este dato configura la lista de iPhone compatibles así:

iPhone 4 y modelos anteriores: dejan de poder utilizar WhatsApp, al no ser compatibles con iOS 9.

iPhone 4S: debemos actualizar a iOS 9 para utilizar WhatsApp.

iPhone 5, iPhone 5S y iPhone 5C: debemos actualizar a iOS 9 y posteriores para utilizar WhatsApp.

iPhone 6 y iPhone 6 Plus: debemos actualizar a iOS 9 y posteriores para utilizar WhatsApp.

Esto implica que si tienes un iPhone 4 o anterior, no podrás seguir usando WhatsApp. Esta es una buena excusa para cambiar de teléfono, ya sea a un iPhone 12 o a un iPhone 11.

